Ülkemizde sevilen markalar arasında yer alan Tecno uzun bir süredir beklenen TECNO CAMON 30 serisinin tanıttı. Ülkemizde satışa sunulacak olan TECNO CAMON 30 serisi uygun fiyatla geliyor. Gelin lafı uzatmadan telefonların özelliklerine ve fiyatına bir göz atalım.

TECNO CAMON 30 özellikleri ile dikkat çekiyor

Mobil fotoğrafçılığın sınırlarını yeniden belirleyen TECNO, yeni CAMON 30 Serisi ile kullanıcılarına üst düzey bir deneyim vadediyor. Seri, 50MP ana kamera ve 50MP Vlog ön kamera ile donatılmış olup, SONY IMX890 sensörünün yanı sıra Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisiyle geliyor. Bu sayede kullanıcılar, profesyonel düzeyde fotoğraf ve videolar çekebiliyor. Ayrıca, şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken seri, modaya uygun görünümü ile de ön plana çıkıyor.

CAMON 30 Serisi, 6.78 inç AMOLED ekran ve yenilikçi yapay zeka özellikleri ile telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkan bu telefonlar, kullanıcılara Android 15 ve Android 16 güncellemeleriyle de uzun süreli destek sağlıyor.

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50MP ana kamera ve SONY IMX890 sensör ile donatılan CAMON 30 Pro 5G, düşük ışık koşullarında dahi üstün performans sunuyor. f/1.8 diyafram açıklığı ve 1μm piksel boyutu sayesinde gece fotoğrafçılığında sektörde öne çıkan cihaz, 4K 60fps video kayıt özelliği ile profesyonel kalitede videolar çekmenizi sağlıyor.

50MP ön kamera, göz takip sistemi ve otomatik odaklama özellikleri ile donatılmış olan CAMON 30 Pro 5G, her anı net bir şekilde yakalıyor. Kullanıcılar, 4K 60fps video kayıt kalitesi sayesinde vlog’lar ve sosyal medya içerikleri için profesyonel videolar oluşturabiliyor.

Bazalt ve gümüş gri tuz beyazı renk seçeneklerine sahip olan CAMON 30 Serisi, mat cam malzemeden üretilen arka kapak ile ergonomik bir tutuş sunuyor. Parmak izine dayanıklı yüzeyi, cihazın estetik ve temiz bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyor.

MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G çip ile donatılan CAMON 30 Pro 5G, olağanüstü verimlilik ve uzun pil ömrü sunuyor. CAMON 30 5G ve CAMON 30 modelleri sırasıyla MediaTek Dimensity 7020 5G ve Helio G99 Ultimate Octa-Core yongaları ile destekleniyor. Seride, 512 GB’a kadar depolama alanı ve 24 GB’a kadar bellek (12 GB Genişletilmiş RAM) sunuluyor. CAMON 30 Pro 5G ve CAMON 30 5G, gelişmiş 9 katmanlı oyun sınıfı soğutma sistemine sahip olup, yüksek tempolu oyunlar için ideal bir seçim.

CAMON 30 Serisi, oyun, video ve müzik için gelişmiş ses ve görsel özelliklerle donatılmış. 6.78 inç 144Hz AMOLED ekran ve Dolby Atmos desteği ile kullanıcıları büyüleyici bir ses deneyimi bekliyor. Stereo çift hoparlörler, en sevdikleri filmler ve oyunlar için kullanıcıları merkezde hissettiren bir deneyim sunuyor.

5000mAh kapasiteli batarya ve 70W ultra hızlı şarj desteği ile CAMON 30 Serisi, kullanıcıların cihazlarını hızlı ve verimli bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. 45 dakikada %100, 15 dakikada %50 şarj edilebilen bu sistem, akıllı şarj, düşük sıcaklıkta şarj, hiper şarj ve AI şarj koruma seçenekleri ile güvenli şarj imkanı sunuyor.

TECNO CAMON 30 fiyatı

TECNO CAMON 30, 18 bin 999 TL fiyatla satışa sunulmuş durumda. TECNO CAMON 30 Pro 5G, 24 bin 999 TL ve TECNO CAMON 30 5G ise 29 bin 999 TL fiyat etiketleriyle 24 Haziran haftasında satışa çıkacak. Bu akıllı telefonlar, MediaMarkt, Vatan, Teknosa, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom mağazalarında ve online satış noktalarından temin edilebilecek.