Apple merakla beklenen iOS 18 güncellemesini tanıttı. Android gibi özelleştirme konusunda elini taşın altına yıllar sonra koyan Apple, ana ekran ve arayüzde yaptığı yenilikler ile sonunda bu özellikler de iPhone’a geldi dedirtiyor.

iOS 18 güncellemesi ile uygulama simgelerinin renklerini değiştirebiliyorsunuz. Bu değişikliği ister aydınlık ister karanlık isterseniz de belirlediğiniz renkler arasından yapabiliyorsunuz. Kontrol merkezinde ise Apple nihayet farklı bir yol izliyor ve Android’in yolundan gidiyor. Kontrol merkezini dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Daha efektif bir kullanım iPhone sahiplerini bekliyor diyebiliriz.

Kilit ekranında ise nihayet Flaş düğmesini değiştirebiliyoruz. Flaş düğmesine dilediğimiz gibi uygulama kısayolu atayabileceğiz.

iOS 18, uygulamaları kilitlemenize izin verir, böylece diğer kişilerin onları açmak için kimlik doğrulaması gerekiyor. Ayrıca, iPhone’da gizli tutmak için uygulamaları gizleyebilirsiniz. Apple iOS 18 ile aksesuar eşleştirme sürecini basitleştirmek için de düğmeye basıyor. Apple ile anlaşması olan firmaların yeni akıllı ürünleri AirPods eşleştirir gibi kolayca yapılabilecek.