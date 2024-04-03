Çin merkezli telefon üreticisi TECNO, heyecanla beklenen yeni serisi olan TECNO Camon 30 serisini tanıttı. Bu seri, içerisinde Camon 30 Pro 5G, Camon 30 5G ve Camon 30‘un yer aldığı çeşitli seçenekler sunarak Android telefon pazarında dikkatleri üzerine çekiyor. TECNO, bu yeni serideki modellerin çılgın derecede iyi kameralara ve çarpıcı tasarımlara sahip olduğunu vurguluyor.

İçindekiler TECNO Camon 30 Serisi İle Android Telefon Pazarına Yeni Bir Soluk Geldi

TECNO Camon 30 Serisi İle Android Telefon Pazarına Yeni Bir Soluk Geldi

TECNO, Camon 30 serisi ile tasarım konusunda önemli bir adım atıyor. Köşeli arka panellerin yerine, Alp Kar Gümüşü, Zümrüt Göl Yeşili, İzlanda Bazaltik Koyu, Sahara Kum Kahvesi ve Uyuni Tuz Beyazı gibi çeşitli renklerde sunulan “sektörde bir ilk” mermer efektli süet Tech-Art Deri kaplamalarla yeni bir görünüm sunuyor. Bu estetik dokunuşlar, kullanıcıya sunulan renk ve doku seçeneklerini artırıyor.

TECNO Camon 30 serisi, kamera performansıyla da öne çıkıyor. Serinin ana kamerası 50MP Sony IMX890 sensörüyle donatılmış olup, yapay zeka destekli geliştirmelerle birinci sınıf bir fotoğrafçılık deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Pro modellerinde, ek olarak geniş açılı lens ve makro lens gibi ek kameralar bulunuyor. Ön tarafta ise 4K60 fps video kaydını destekleyen ve göz takipli otomatik odaklamalı 50 MP selfie kamerası bulunuyor. Bunlar, kullanıcılara yüksek kaliteli selfie ve video çekim deneyimleri sunuyor. Vlogger’lar bu telefonlara bayılacak.

TECNO Camon 30 serisinde de Samsung Galaxy AI gibi yapay zeka destekli bir dizi işlevselliğin sunulduğunu görüyoruz. Bu işlevselliğin bir parçası olan Sosyal Turbo, üçüncü taraf görüntülü arama uygulamalarını geliştirmek için tasarlanmış durumda. Kullanıcılar, ses ve arka planları değiştirme, güzellik filtreleri uygulama gibi özelliklerle daha eğlenceli ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaşayabilirler.

Ayrıca, AI Silme özelliği istenmeyen nesneleri fotoğraflardan kolayca kaldırmaya olanak tanırken, Universal Tone teknolojisi de çoklu cilt tonu görüntüleme konusunda iddialı bir çözüm sunuyor. Cihazın içerisindeki güçlü işlemci de yapay zeka özelliklerinin etkili şekilde kullanılmasında yardımcı oluyor.

Camon 30 Pro 5G, geniş bir 6,78 inç 144Hz AMOLED ekrana ve Dolby Atmos ses teknolojisine sahip olarak ön plana çıkıyor. Bu model ayrıca IP54 derecesine sahip olup, Wet Hand Touch teknolojisi ile daha fazla dayanıklılık sağlıyor.

Teknik özellikler arasında MediaTek Helio G99 ve Dimensity 7020 gibi yonga setleri, 512 GB’a kadar depolama alanı ve 24 GB’a kadar RAM bulunuyor. Özellikle Camon 30 Pro 5G, 50MP OIS Sabit Gece Portresi çekimler yapabilen ana arka kamerası ile dikkat çekiyor.

TECNO Camon 30 serisi, başlangıçta Afrika’da satışa sunulacak ve daha sonra diğer pazarlara genişletilecek. Camon 30 Premier 5G’nin piyasaya sürülmesi ise yakın tarihlerde gerçekleşecek. Fiyatlandırma detayları bölgeye göre değişiklik göstermekle birlikte, fiyatların önceki modellere benzer olması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TECNO’nun yeni canavarları nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!