Tecno, geçtiğimiz yaz piyasaya sürdüğü Camon 20 Premier modelinin ardından yeni bir akıllı telefonla geliyor olabilir. Görünüşe göre, Camon 20 Premier’in halefi Tecno Camon 30 Premier piyasaya çıkmak için gün sayıyor. Orta seviyeyi domine etmeye gelen Tecno Camon 30 Premier sertifikaları topluyor.

Tecno Camon 30 Premier Yakında Bizlerle: İşte Bilmeniz Gerekenler

Tecno Camon 30 Premier, çeşitli sertifika platformlarında ortaya çıktıktan sonra şimdi de TUV sertifikasyon web sitesinde göründü. Bu sertifikaya göre, Camon 30 Premier, oldukça büyük 4900 mAh’lik bir bataryaya sahip olacak. Ayrıca, USB-C portuyla şarj edileceği doğrulandı, ancak şarj hızıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Tecno Camon 30 Premier’in donanım özellikleri de belli olmaya başladı. Telefonun MediaTek Dimensity 8200 işlemci ve 12GB RAM ile geleceği tahmin ediliyor. Geekbench listesine göre, cihaz tek çekirdek testinde 529 puan ve çok çekirdek testinde 1355 puan aldı. Ayrıca, Android 13 işletim sistemiyle göründü ancak Tecno’nun lansmana kadar Android 14’ü tercih edebileceği düşünülüyor.

Önceki modellerine bakıldığında, Tecno’nun Android güncellemelerini hızlı bir şekilde yayınladığı biliniyor. Camon 20 Premier, Android 14 işletim sistemi güncellemesini ilk alan akıllı telefonlardan biriydi. Dolayısıyla, Camon 30 Premier’in de en son işletim sistemiyle gelmesi muhtemel.

Tecno cephesinin Camon akıllı telefonları sundukları rakipsiz fiyat performans oranıyla gönüllerde taht kurmuş durumda. Camon 30 Premier de segmentinin en güçlü akıllı telefonlarından biri olacak. Dimensity 8200 işlemci ve 12GB RAM gibi özellikler de bunu doğrular nitelikte. Cihazın önümüzdeki aylarda tanıtılması beklense de henüz lansman tarihi hakkında kesin bir bilgi yok.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tecno’nun yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!