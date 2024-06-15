Not: Bu videoda yer alan TECNO CAMON 30 modeli telefon, inceleme örneği olarak TECNO Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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İçindekiler
TECNO CAMON 30 OFİSTE! | Kutu Açılışı ve İlk Bakış
TECNO CAMON 30 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan TECNO CAMON 30 modelinin kutu açılışı ile karşınızdayız. Geçtiğimiz modele göre önemli yenilikler kazanan telefonun ilk bakışını ve özelliklerine ait detayları bu videoda görebilirsiniz.
TECNO CAMON 30 Özellikleri;
- Boyut: 165.3 x 75.3 x 7.7 mm
- Renk: Siyah, Beyaz
- Ekran: 6,78 inç FHD+ AMOLED 120 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- Grafik: Mali-G57 MC2
- Bellek: 8 GB (+8 GB Sanal Bellek)
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 50 MP f/1,9 OIS + 2 MP
- Ön Kamera: 50 MP
- Video: 2K 30 fps / FHD 60 fps
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, FM Radyo
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 70 Watt