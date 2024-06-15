Not: Bu videoda yer alan TECNO CAMON 30 modeli telefon, inceleme örneği olarak TECNO Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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TECNO CAMON 30 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan TECNO CAMON 30 modelinin kutu açılışı ile karşınızdayız. Geçtiğimiz modele göre önemli yenilikler kazanan telefonun ilk bakışını ve özelliklerine ait detayları bu videoda görebilirsiniz.

TECNO CAMON 30 Özellikleri;