REDMAGIC markasının üst segmente konumlandırdığı yeni telefonu REDMAGIC 9 Pro’yu bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi 30 dakika boyunca bir oyun 30 dakika boyunca da diğer oyunu oynuyoruz. Bu videoda ise 30 dakika boyunca PUBG Mobile, 30 dakika boyunca da telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan Genshin Impact oynuyoruz.

REDMAGIC 9 Pro segmentindeki tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir telefon. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, 16GB RAM’i ve 6500 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir model olmuş. Peki siz REDMAGIC 9 Pro’nun oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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