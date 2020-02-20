Tecno Camon 15 ve Camon 15 Pro kamera özellikleri belli oldu!

Orta segment akıllı telefonların yaygınlaştığı bir pazarda, Tecno daha büyük bir pay alabilmek için iki yeni telefon yayınladı. Yeni cihazlarını Tecno Camon 15 ve Camon 15 Pro olarak adlandırıyor. Cihaz kendi fiyat aralığındaki ilk 48 MP kameraya sahip olacak. Ayrıca kameranın bazı önemli noktalarına değinecek olursak, Android 10 ve birçok AI özelliği içerecek.

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Tecno Camon 15 ve Camon 15 Pro hangi özelliklere sahip olacak?

Tecno Camon 15, sol üst köşede 16 MP selfie kamerasına sahip olan 6.55 inçlik ekran ile gelecek. Pil tarafında ise 5000 mAh değerinde büyük bir pile sahip olacağı tahmin edilen cihazın “güvenli şarj” ile geleceği belirtiliyor. Camon 15 Pro versiyonunda ise açılır kapanır mekanizmaya sahip 32 MP değerinde bir selfie kamerası bulunuyor. Cihaz Helio P35 yonga seti ile gelecek. Tecno, 48 MP dörtlü kamera kurulumunu “Ultra Night Lens” olarak adlandırıyor ancak diğer üç kamera hakkında herhangi bir bilgi yok. Ekranı ise 6.53 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak. Son olarak pro versiyonunda 4000 mAh pil bulunuyor.

Camon 15, 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile ve iki ayrı renkte sunuluyor. 140$ fiyat değerine sahip olan telefonun Shoal Gold ve Fascinating Purple,Jade renk seçenekleri ile geleceği biliniyor. 15 Pro modeli ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile 210$ fiyatıyla gelecek. Tecno, her iki telefonu da 25 Şubat tarihinde satışa sunacak.