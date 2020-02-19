Realme X50 Pro kamera özellikleri doğrulandı!

İptal edilen MWC etkinliğinden ayrılan çoğu şirkete rağmen bazı şirketler gösterinin yapılması gerektiğini söylüyordu ve o şirketlerden biri de Realme idi. Şirket, 24 Şubatta bir canlı yayın etkinliği ile telefonlarını tanıtacaktı. Fakat etkinliğin iptali ile şirket internet sitesi üzerinden cihazlarını fragman ve görsel şeklinde tanıtmaya başladı. Realme X50 Pro ise bahsi geçen telefonlardan biri.

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Realme X50 Pro kamera özellikleri neler olacak?

Şu anda, Realme‘nin açılış sayfasında etkinlik sırasında duyurulacak olan Realme X50 Pro‘nun fragmanı var. Bu fragman cihazın bazı özelliklerini ve kamerasını ortaya çıkarıyor. Realme, 20X zoom desteği ile birlikte X50 Pro‘da bulunacak olan dörtlü kamera sistemini onayladı. Bu onayı ise bir fotoğraf ve fragman ile yaptı.

18 ve 19 Şubat tarihlerinde “yakında” olarak işaretlenen fotoğraf tablosunda görebileceğiniz gibi iki tane fragman daha geliyor. Şirket hayranlarını bu şekilde ayakta ve canlı tutmaya çalışıyor. Bunların haricinde Realme X50 pro için listelenen diğer özelliklere baktığımızda Çift Modlu 5G desteği olan bir Snapdragon 865 yonga seti işlemci ile geliyor. Ayrıca “SuperDart Charge” adı verilen 65W hızlı şarj ve 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geleceği biliniyor. Ayrıca son zamanlarda çokça konuşulan Realme UI ile birlikte geleceği onaylandı. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz.