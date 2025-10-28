Türkiye hızlı tren fabrikası resmen inşa ediliyor. Peki bu dev proje nasıl bir teknolojiyle hayata geçiyor ve Türkiye’nin Milli Elektrikli Hızlı Tren hayalini nasıl gerçeğe dönüştürecek?

Milli Elektrikli Hızlı Tren için ilk adım: Türkiye’nin hızlı tren fabrikası yükseliyor

Türkiye, raylı ulaşımda tarihî bir eşiği geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikası için Sakarya’da inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı. Fabrika, yılda 12 adet Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti üretme kapasitesine sahip olacak.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından kurulan bu dev tesis, yalnızca üretim değil, aynı zamanda test ve kalite süreçlerini de tek çatı altında toplayacak. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alan üzerine kurulan fabrikada kazı ve dolgu işlemleri tamamlandı, zemin iyileştirme süreciyle birlikte temel atma töreni için geri sayım başladı.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası’nın inşaat çalışmaları başladı. Bu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam sağlayacağız ve ekonomiye yıllık 3,5 milyar lira katkı sunacağız.” ifadelerini kullandı.

TÜRASAŞ Milli Elektrikli Hızlı Tren özellikleri neler olacak?

TÜRASAŞ’ın Milli Elektrikli Hızlı Treni, yalnızca bir ulaşım aracı değil, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedefinin raylardaki simgesi. Her bir detayı, yerli mühendislerin elinden çıkan titiz bir çalışmanın ürünü.

Tren, saatte 225 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu hız, Türkiye’de bugüne kadar geliştirilen en yüksek değer olarak kayıtlara geçecek. Sekiz araçtan oluşan set, toplamda 582 yolcuyu aynı anda taşıyabiliyor. Üstelik özel tasarımlı PRM erişim alanları sayesinde engelli yolcular da rahatça seyahat edebilecek.

Aerodinamik gövde yapısı, tamamen alüminyum malzemeden üretildi. Bu sayede hem hafiflik hem dayanıklılık bir arada sunuluyor. Her detayda ağırlığı azaltmak, enerji verimliliğini artırmak anlamına geliyor. Ray açıklığı 1435 mm olarak tasarlanmış; yani Avrupa standartlarıyla birebir uyumlu. Böylece Türkiye’de üretilen tren setleri, gelecekte Avrupa hatlarında da hizmet verebilecek.

Trenin kalbinde yer alan AC/AC tahrik sistemi ve IGBT/IGCT tabanlı güç aktarım teknolojisi, yüksek performansla düşük enerji tüketimini aynı potada buluşturuyor. Bu yapı, ani hızlanmalarda maksimum çekiş sağlarken, enerji geri kazanımı sayesinde sürdürülebilir bir seyahat deneyimi oluşturuyor.

Boji sistemi de her araçta ayrı bir mühendislik başarısı sunuyor. Her vagonda hem tahrikli hem tahriksiz boji bulunuyor. Bu sayede tren, yüksek hızlarda dahi sessiz, sarsıntısız ve dengeli bir şekilde yol alabiliyor. Minimum 150 metrelik kurp yarıçapına uygun yapısıyla, keskin dönüşlerde dahi stabilite korunuyor.

Yolcular için konforu ön planda tutan TÜRASAŞ, treni adeta hareket eden bir teknoloji üssüne dönüştürmüş. İç mekânda LED aydınlatma kullanılmış; enerji tasarrufu sağlarken göz konforunu koruyor. EN 50125-1 T3 sınıfı iklimlendirme sistemi ise dışarıda -25°C soğuk veya +45°C sıcak olsa da içeride sabit bir konfor sıcaklığı sunuyor.

Trenin dış kapıları elektromekanik olarak kontrol ediliyor; bu sistem, basınç farkına karşı otomatik güvenlik sağlar. Her set, vakumlu tuvalet sistemi ve evrensel erişim (PRM) tuvaletle donatılmış. Böylece hem hijyen hem de erişilebilirlik açısından uluslararası standartlar karşılanıyor.

Yolcu bilgilendirme sistemi de modern çağın gereklerine göre tasarlandı. PA/PIS sesli ve görsel bilgilendirme sistemi, her vagonda bulunan CCTV güvenlik kameraları ile destekleniyor. Bu yapı, hem bilgi akışını hem güvenliği aynı anda sağlıyor.

Trenin enerji kaynağı 25kV, 50 Hz AC hat gerilimi üzerinden sağlanıyor. Bu sistem, yüksek hızlı hatlarda optimum performans sunarken, enerji kayıplarını minimuma indiriyor. Ayrıca trenin tasarımı, Avrupa Birliği’nin TSI (Technical Specifications for Interoperability) standartlarına tamamen uygun: TSI LOCErPAS, TSI PRM ve TSI NOI sertifikalarına sahip.

Tüm bu özellikler, Türkiye’yi artık sadece tren kullanan değil, tren üreten ülkeler ligine taşıyor. TÜRASAŞ Milli Elektrikli Hızlı Tren, hem yerli mühendislik başarısının hem de sürdürülebilir ulaşım vizyonunun somut bir göstergesi olarak raylara inmeye hazırlanıyor.

Peki sizce Türkiye’nin Milli Elektrikli Hızlı Tren projesi, ülkeyi raylı ulaşımda bölgesel bir merkez haline getirebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.