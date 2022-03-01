TCL Robot Süpürge ve Hava Temizleyici Modelleri Türkiye’de!

Bilkom güvencesi ile Türk kullanıcılarla buluşturan TCL, Sweeva robot süpürge ve Breeva hava temizleyici modellerini Türkiye’de satışa sundu.

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Küresel TV sektörü ve tüketici elektroniği pazarının güçlü oyuncusu TCL, TV’nin yanında artık robot süpürge ve hava temizleyici modellerini de Türkiye’deki ürün ekosistem ailesine dahil etti. TCL Sweeva robot süpürgeler ve Breeva hava temizleyiciler Bilkom Güvencesi ile Türkiye’ye geldi.

TCL robot süpürge ailesinden Sweeva 2000, Breeva hava temizleyici serisinden ise A1C ve A2 modelleri Türkiye’de online pazar yerlerinde satışa sunuldu. Sweeva 6000, 6500 ve Breeva A5 modellerinin ise Mart ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Türk kullanıcıların beğenisine sunulan yeni ekosistem ürünlerinin en önemli artısı TCL Home mobil uygulaması ile kontrol edilebilmesinin yanı sıra doğrudan TCL televizyonların ekranından da kontrol edilebiliyor. Örneğin süpürgeyi başlatmak, durdurmak ya da iç temizliğini yapması için TV’den komut verilebiliyorsunuz. Aynı şekilde hava temizleyicinin de çalıştırılıp, modlarının değiştirilmesine kadar tüm özellikleri TV’den kontrol edilebiliyor.

CES ödüllü 6500 ve diğer TCL Sweeva robot süpürgeler Türkiye’de

TCL, CES’ten ödülle dönen amiral gemisi ürünlerinden Sweeva 6500 robot süpürgenin yanı sıra Sweeva 6000 modeli ile de Türkiye’de olacak. Sweeva 6500 ve 6000 modelleri, tüm evinizi haritalamak ve dar alanları kusursuzca temizleyebilmek için lazer navigasyon teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda UVC LED teknolojisine sahip cihazlar, süpürürken zemininizi sterilize ederek, bakteri ve virüsleri öldürüyor. Sweeva 6500 modeli, otomatik toz kutusu temizleme mekanizması ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Gelişmiş bir düşme ve çarpışma önleme sensörü ile güçlendirilmiş akıllı koruma sistemi bulunan Sweeva robot süpürge ailesi, siz evde yokken bile güvenle programlanıp kullanılabiliyor.

TCL Breeva hava temizleyiciler , HEPA filtre ve çift sensör teknolojileriyle geliyor

Çift sensör teknolojili Breeva hava temizleyiciler HEPA H13 filtreleri ile havadaki partiküllerin yüzde 99,97’sini tutarken, aktif karbon filtre odadaki kokuyu ve organik bileşenleri (VOC) emiyor. Türkiye’de satışa sunulan Breeva A2, hem hava temizleyici, hem de nemlendirici özelliği taşıyor. A2 modelinde yer alan breeva Shield TM Anion havadaki daha ince partiküllerin çökmesini sağlarken, A1C ve A5 modellerinde yer alan breeva Shield TM UV-C teknolojisi havadaki virüslerin DNA ve RNA’sını yok ediyor.