TikTok, YouTube’a Gözdağı Veriyor: Videoların Süresi Uzayacak!

Popüler sosyal medya platformu TikTok, oyuna sonradan katılsa da elde ettiği büyük başarılar ile herkesin dikkatini çekmişti. İlk duyurulduğu zamanlarda 1 dakikalık video süresi sınırlamasına sahip olan TikTok, önü alınamayan büyümesi ve platforma artan talep nedeniyle video süresi sınırını 2021 yılının Temmuz ayında 3 dakikaya çıkarmıştı. Son gelen haberler, TikTok’un bu süreyi daha da arttıracağına işaret ediyor. Anlaşılan o ki, TikTok’un gözü artık YouTube’un kullanıcılarında.

TikTok, Video Süresi Limitini 10 Katına Çıkarıyor!

İsabetli sızıntılarıyla ünlü Çinli TechCrunch’ın verdiği bilgilere bakılırsa, TikTok’un video süresi sınırlaması 10 dakikaya çıkarılacak. Bu artış, sadece 1 yıllık bir zaman dilimi içerisinde video süre sınırının 10 katına çıkması anlamına geliyor. Bu denli yeni bir platform için böylesi bir gelişme oldukça etkileyici diyebiliriz.

Bu artış sayesinde kullanıcıların TikTok’ta geçirdiği sürenin artması ve firmanın reklam gelirlerinin önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor. Teknoloji kulislerinde TikTok’un son zamanlarda yaptığı yenilikler sayesinde sadece reklamlardan 2021 yılında 4 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği konuşuluyor. Kullanıcıların TikTok’ta geçireceği süre artarsa, bu gelirlerin de katlanacağı konuşulanlar arasında.

Aylık bazda 1 milyarlık bir kullanıcı kitlesine sahip olan TikTok, artan video süreleri sayesinde yıllardan beri video üretimi ve paylaşımı konusunda lider konumundaki YouTube için önemli bir rakip olabilir.

TikTok’un konu hakkındaki açıklaması ise şu şekilde:

“Geçtiğimiz yıl, video sürelerini arttırarak kullanıcılarımıza TikTok’da daha üretken ve daha aktif olma fırsatı verdik. Bugün ise, video süre sınırının 10 dakikaya çıkacağını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. İçerik üreticilerimizin artan süreler sayesinde daha da yaratıcı olacaklarını umuyoruz.”

Her ne kadar bu hareketi ile TikTok’un gelirlerini katlayacağı düşünülse de, firma hala YouTube’un geçtiğimiz yıl elde ettiği 28.8 milyar dolarlık reklam gelirine yaklaşabilmiş değil.

Buna rağmen TikTok’un YouTube gibi popüler platformları tehdit ettiği de bir gerçek. Öyle ki, YouTube geçtiğimiz yıl TikTok benzeri bir servis olan YouTube Shorts’u duyurmuş ve Instagram da bu akıma Reels özelliği ile katılmıştı.

Uygulama mağazalarının en çok indirilenler listesinde bulunan TikTok’un yeni atılımının firmaya nasıl bir başarı getireceği merak konusu olmuş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok, YouTube ve Instagram gibi platformlar için bir tehdit oluşturuyor mu? Düşünccelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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