TCL Plex ofisimizde – Kutudan neler çıkıyor?

TCL Plex modeli geçtiğimiz günlerde ülkemizde resmi olarak tanıtılmıştı. 3499 TL‘lik satış fiyatıyla listelenen cihazın inceleme örneği ofisimize ulaştı. Biz de bu videoda ürünün kutusunu açıyoruz ve ilk bakışını gerçekleştiriyoruz.

TCL Plex kutusundan neler çıkıyor?

Ürünün kutusundan 18W‘lık bir şarj adaptörü, USB Type-C kablosu, sert plastik şeffaf kılıf ve kullanım klavuzu gibi dökümanlar çıkıyor. Ne yazık ki kutudan herhangi bir kulaklığın çıkmadığını belirtelim.

Ürünün özellikleri neler?

Obsidyan siyahı ve opal beyazı olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen cihazın arka tarafında üçlü kamera sistemi ve hemen altında parmak izi sensörünü görüyoruz. Ön tarafta ise sadece sol üst köşede yer alan ön kameranın oluşturduğu bir çentik alanı yer alırken, %84.2‘lik bir ekran kasa oranı sunuluyor.

Cihazda 6.53 inç boyutlu ekranda IPS LCD ekran ve 1080p Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alan TCL Plex modelinde, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Arka tarafında üçlü bir kamera sistemi yer alan telefonun ana kamerası 48 MP ve F/1.8 diyafram değerine sahip. İkinci kamera 16 MP ve geniş açı olarak görev yaparken, son olarak 2 MP‘lik bir de derinlik algıyacısı bulunuyor. Ön tarafta ise 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

Son olarak telefonda 3820 mAh pil ve 18W hızlı şarj desteği bulunuyor.