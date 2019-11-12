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TCL Plex ofisimizde – Kutudan neler çıkıyor?
TCL Plex modeli geçtiğimiz günlerde ülkemizde resmi olarak tanıtılmıştı. 3499 TL‘lik satış fiyatıyla listelenen cihazın inceleme örneği ofisimize ulaştı. Biz de bu videoda ürünün kutusunu açıyoruz ve ilk bakışını gerçekleştiriyoruz.
TCL Plex kutusundan neler çıkıyor?
Ürünün kutusundan 18W‘lık bir şarj adaptörü, USB Type-C kablosu, sert plastik şeffaf kılıf ve kullanım klavuzu gibi dökümanlar çıkıyor. Ne yazık ki kutudan herhangi bir kulaklığın çıkmadığını belirtelim.
Ürünün özellikleri neler?
Obsidyan siyahı ve opal beyazı olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen cihazın arka tarafında üçlü kamera sistemi ve hemen altında parmak izi sensörünü görüyoruz. Ön tarafta ise sadece sol üst köşede yer alan ön kameranın oluşturduğu bir çentik alanı yer alırken, %84.2‘lik bir ekran kasa oranı sunuluyor.
Cihazda 6.53 inç boyutlu ekranda IPS LCD ekran ve 1080p Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alan TCL Plex modelinde, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Arka tarafında üçlü bir kamera sistemi yer alan telefonun ana kamerası 48 MP ve F/1.8 diyafram değerine sahip. İkinci kamera 16 MP ve geniş açı olarak görev yaparken, son olarak 2 MP‘lik bir de derinlik algıyacısı bulunuyor. Ön tarafta ise 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.
Son olarak telefonda 3820 mAh pil ve 18W hızlı şarj desteği bulunuyor.
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iPhone SE ve BlackBerry Passport – Sizin Yorumunuz (Anıl Taylan Yalçın)
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Akıllı Telefon
iPhone 11 Pro incelemesi | Geceyi gündüz yapan telefon!
iPhone 11 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Apple’ın özellikle kamera performansı ile dikkat çeken en yeni telefonun üçlü kamerasının maharetleri ile inceleme konuğumuz oldu.
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iPhone 11 Pro incelemesi | Geceyi gündüz yapan telefon!
Bu yıl tanıtılan üçlü iPhone modellerinin ortancası konumundaki 11 Pro, 11 Pro Max’ten sadece boyut ve batarya olarak farklılık gösteriyor.
5,8 inçlik Super Retina XDR OLED ekranında 1125 x 2436 piksel çözünürlük ve 1200 nit’e çıkabilen parlaklık oranıyla gelen 11 Pro, Dolby Vision ve HDR 10 desteğiyle oldukça başarılı bir ekran deneyimi vadediyor.
Yeni nesil Apple A13 Bionic işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı gibi detaylara sahip telefon, sorunsuz ve oldukça akıcı bir deneyim sağlamayı başarıyor.
En dikkat çekici noktası olan kamera tarafında ise 12 MP değerlerindeki üçlü bir kamera kurulumu ile gelen telefon, geniş, ultra geniş ve telefoto lensler ile çok başarılı fotoğraf ve video içerikleri sunuyor.
4K’da 60 fps, FHD’de 240 fps video kaydı sunan cihaz, Deep Fusion özelliğiyle en doğru fotoğrafı sağlamayı başarırken özellikle gece modunda çığır açmayı başarmış. Gece modu çekimlerinde geceyi gündüz eğleyen 11 Pro, bu konuda Mate 30 Pro gibi rakiplerini fazlasıyla zorlayabilecek seviyede sonuç veriyor. Özellikle vLog için süper bir telefon konumuna geçen akıllı telefon bu konuda takdiri hak ediyor.
Sonunda kutu içerisinden hızlı şarj destekli 18 Watt şarj aleti de çıkarmayı akıl eden Apple, cihazı yarım saat içerisinde %50 oranında şarj edebiliyor. iPhone 11 Pro’nun bataryası ise 3046 mAh değerinde olduğunu da belirtelim.
Tüm bu detayları ve daha fazlasını inceleme videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
500 kereden fazla şarj olunca servis dışı kalan iPhone 7 (Cumhur Gaygılı)
iPhone 7 telefonu ile Sizin Yorumunuz serimize konuk olan Cumhur Gaygılı, telefon hakkındaki görüşlerini ve Apple serivisi ile yaşadığı sorunları aktarıyor.
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Adana’dan İstanbul’a gelip sizin yorumunuz serimize katılan Cumhur, 500 kereden fazla şarj olan telefonların Apple garanti kapsamından çıkarıldığına dair bir bilgiyi bizlerle paylaşıyor.
Yaşanan garip durumun detaylarını bu videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…