TCL konsept telefonunun resimleri sızdırıldı!

MWC iptal edilmeden önce, TCL kaydırılabilir ekranı olan bir akıllı telefon tanıtacağını belirtiyordu. Katlanabilir değil ama kaydırılabilir bir telefon olacak. Bu henüz adlandırılmayan cihazın görüntüleri bugün ortaya çıktı ve ortaya çıkan görseller bu cihazın gerçekte nasıl çalışacağı ile ilgili kafaları karıştırdı. Kaygan olan uç ileri veya geri kaydırıldığında nasıl çalışacak soruları ortaya çıktı.

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TCL konsept telefonu nasıl çalışacak?

Şu an için en iyi tahmin esnek ekranın bir kısmı diğerinin arkasına bükülüyor veya sarılıyor şeklinde. Bu olay katlanabilir telefondan çok kaydırılan telefon imajı çiziyor. Ancak bu ne kadar dayanıklı bir telefon olurdu sorularını akla getiriyor. Kırışıklığı ne kadar yansıtır, cihazın tasarımını bozar mı gibi çeşitli problemler ortaya çıkabilir. Elimize geçen render ve görsellerden fazlası MWC iptali dolayısıyla elimize geç ulaşacak ve cihazın deneyimlenmesini geciktiricek.

Bu cihaz kesinlikle son birkaç yılın en ilginç fikirlerinden biri ancak gerçek bir dayanıklılığa sahip olmadan bu ürünün piyasaya çıkması şirketi zora sokabilir. Eğer bu dayanıklılık sağlanırsa gerçekten piyasada yer edinebilir. Katlanabilir yerine kaydırılabilir telefon mottosu oldukça heyecan verici gözüküyor.

Tekrardan belirttiğimiz gibi eskiden katlanabilir telefonlarla ilgili bu tarz şeyler söyleniyordu fakat gün geçtikçe daha ileri bir seviyeye çıktılar. Bu yüzden iyimser olmakta fayda var. TCL, özellikle Çin dışında akıllı telefonlar için çok büyük bir marka tanınırlığına sahip değil ancak daha önce görülmemiş bir şey sunmak herkesin zihninde sanılandan daha büyük bir yol katetmesini sağlayacaktır.