Akıllı Telefonlar
TCL konsept telefonunun resimleri sızdırıldı!
MWC iptal edilmeden önce, TCL kaydırılabilir ekranı olan bir akıllı telefon tanıtacağını belirtiyordu. Katlanabilir değil ama kaydırılabilir bir telefon olacak. Bu henüz adlandırılmayan cihazın görüntüleri bugün ortaya çıktı ve ortaya çıkan görseller bu cihazın gerçekte nasıl çalışacağı ile ilgili kafaları karıştırdı. Kaygan olan uç ileri veya geri kaydırıldığında nasıl çalışacak soruları ortaya çıktı.
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TCL konsept telefonu nasıl çalışacak?
Şu an için en iyi tahmin esnek ekranın bir kısmı diğerinin arkasına bükülüyor veya sarılıyor şeklinde. Bu olay katlanabilir telefondan çok kaydırılan telefon imajı çiziyor. Ancak bu ne kadar dayanıklı bir telefon olurdu sorularını akla getiriyor. Kırışıklığı ne kadar yansıtır, cihazın tasarımını bozar mı gibi çeşitli problemler ortaya çıkabilir. Elimize geçen render ve görsellerden fazlası MWC iptali dolayısıyla elimize geç ulaşacak ve cihazın deneyimlenmesini geciktiricek.
Bu cihaz kesinlikle son birkaç yılın en ilginç fikirlerinden biri ancak gerçek bir dayanıklılığa sahip olmadan bu ürünün piyasaya çıkması şirketi zora sokabilir. Eğer bu dayanıklılık sağlanırsa gerçekten piyasada yer edinebilir. Katlanabilir yerine kaydırılabilir telefon mottosu oldukça heyecan verici gözüküyor.
Tekrardan belirttiğimiz gibi eskiden katlanabilir telefonlarla ilgili bu tarz şeyler söyleniyordu fakat gün geçtikçe daha ileri bir seviyeye çıktılar. Bu yüzden iyimser olmakta fayda var. TCL, özellikle Çin dışında akıllı telefonlar için çok büyük bir marka tanınırlığına sahip değil ancak daha önce görülmemiş bir şey sunmak herkesin zihninde sanılandan daha büyük bir yol katetmesini sağlayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31 basın görselleri ve teknik özellikleri sızdı!
25 Şubat‘ta Hindistan‘da satışa çıkacak olan Samsung Galaxy M31‘e ait render görüntüleri sızdı. Cihazın üç farklı renk seçeneğiyle görüntülendi. Ayrıca cihazın teknik özellikleri de sızdı.
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Sızıntıya göre Samsung Galaxy M31‘de 6.4 inçlik Infinity-U (damla çentikli) Super AMOLED teknolojili bir ekran yer alacak. Ön tarafta 32 MP çözünürlükte kamera yer alırken, arka kısımda dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar 64 MP çözünürlükte f/1.8 ana kamera, 8 MP çözünürlükte f/2.2 ultra geniş açı, 5 MP çözünürlükte f/2.2 derinlik sensörü ve 5 MP çözünürlükte f/2.4 makro sensörlerini içeriyor.
Cihazda Exynos 9611 işlemcisine, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Ayrıca cihazın hafızası MicroSD kart ile arttırılabiliyor. 159.2 x 75.1 x 8.9 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı ise 191 gram olarak açıklanmış. 6000 mAh değerinde bataryanın tercih edildiği cihaz 15 W hızlı şarjı destekliyor. Kutusundan Android 10 temelli One UI 2.0 ile çıkması beklenen cihaz yaklaşık 200$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 özellikleri ortaya çıktı
Oppo Find X2 özellikleri ortaya çıktı. Mobile World Congress‘in Coronavirus nedeniyle iptali sonrası Oppo, yeni telefonun tanıtımını 22 Şubat‘tan Mart ayına ertelemişti. Ancak Vietnam‘da internet üzerinden satış yapan bir sitenin satış ekranında, Oppo Find X2‘nin özellikleri görüldü.
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Oppo Find X2 6.5 inç Amoled bir ekranla geliyor. Ekran Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Özellik ekranında belirtilmese de ekranın 120 herz olduğu tahmin ediliyor. “Punch hole” olarak tabir edilen yeni bir tasarımla sunulacak özçekim kamerası ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ana kamera 48 megapiksel, arkadaki diğer 2 kamera 13 megapiksel ve 8 megapiksel çözünürlükte. Ana kamera dışındaki 2 kameranın işlevi ise henüz bilinmiyor. Özellik ekranında işlemciye dair bir bilgi yer almasa da, Oppo yaptığı açıklamada akıllı telefonun Snapdragon 865 ile geleceğini ilan etmişti. Temel modelde 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunurken, benchmarklarda 12 GB RAMli modelin olduğu da görülüyor.
Oppo Find X2 4065 miliamperlik bir pil ile geliyor. Hızlı şarj konusunda bir bilgi bulunmasa da, 30 wattlık kablosuz şarj özelliğinin cihazda bulunması bekleniyor. Ayrıca 65 watt Super VOOC 2.0 kablolu şarj özelliğinin de cihazla beraber gelmesi bekleniyor. Akıllı telefonun hem 4G hem de 5G‘li modellerle gelmesi bekleniyor. Cihaz sitede 1.700 dolara denk gelen bir fiyat etiketine sahip olsa da, resmi fiyatın daha düşük olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro parçalarına ayrıldı, benchmark puanı gözüktü!
Birçok özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Mi 10 Pro, Master Lu isimli bir benchmark uygulamasındaki performansı paylaşıldı. Ayrıca Sparrows News isimli site tarafından parçalarına ayrıldı.
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Xiaomi Mi 10 Pro’nun günümüz teknolojilerini takip eden donanımını ve özellikleri bulunuyor. Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alan cihazda, 4500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. 50 W kablolu, 30 W kablosuz şarj desteği de sunuyor. Ayrıca yeni stereo hoparlörlerin, Mi 9’dakilere göre biraz daha iyi deneyim sunduğu söyleniyor.
Cihaz hakkında en çok ilgi çeken özelliklerden biri, hiç kuşkusuz 108 MP çözünürlük sunan ana kamerası oldu. Görselden de fark edeceğiniz üzere, ultra geniş açı ve telefoto lenslere oranla daha büyük olan yapısıyla açıkça göze takılıyor. Söz konusu 1/1.33 inçlik sensör, piksel birleştirme teknolojisiyle 27 MP çözünürlükte fotoğraflar kaydedebiliyor.
Mi 10 Pro benchmark sıralamasında da dikkat çekmeyi başardı
Master Lu isimli benchmark uygulamasında görülen Xiaomi Mi 10 Pro, 469 bin 692 puan gibi bir performans sergiliyor. Aynı uygulama üzerinde performans testi yapılan, Snapdragon 855+ işlemcili Nubia Red Magic 3S ise 488 bin 450 puan almış. Tabi sentetik testlerin çok da hayati bir derecelendirme olmadığını hatırlatmak lazım. Cihazın gündelik kullanımdaki performansına, cihazda kullanılan depolama biriminin hızından tutun, ekran yenileme hızına kadar birçok konu etki ediyor.