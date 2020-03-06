TCL, genişleyen yeni telefon konseptini duyurdu!

Geçtiğimiz yılın sonlarında duyurduğu Plex modeliyle akıllı telefon dünyasına giriş yapan TCL, görünüşe göre bu pazarda kalıcı olmak istiyor. Markanın resmi olarak duyurduğu 2 yeni konsept, katlanabilir telefonlardan sonra yeni bir form yapısını da ortaya koyuyor.

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TCL, yana doğru genişleyebilir telefon konseptiyle fark yaratıyor!

Samsung, Huawei ve Motorola gibi üreticiler, son dönemde piyasaya sürdükleri katlanabilir akıllı telefon modelleriyle yeni bir dönem başlatmıştı. Henüz yeni sayılabilecek konsept oldukça ilgi çekerken, TCL bunu bir adım daha ileri taşıyan yeni konseptlerini duyurdu. Konsept modellerden ilki, katlanabilir formun aksine yana doğru genişleyen bir yapıya sahip. Normal kullanımda 6.75 inçlik AMOLED ekrana sahip olan cihaz, tek bir tuşa basarak 7.8 inç boyutuna büyüyor. Bu yenilikçi özelliğin çalışma prensibi ise ekranın alt ve üst kısımlarında yer alan iki motora dayanıyor.

TCL tarafından geliştirilen ekranın form faktörü değiştiğinde ise kullanıcı dostu arayüzün ek özellikleri ortaya çıkıyor. Bu alan, istendiği takdirde tıpkı Samsung Galaxy Fold gibi bölünmüş ekran ve çoklu görev alanı gibi özelliklere bürünebiliyor. Kızak sisteminin manuel kullanımına güvenlik nedeniyle izin verilmeyen cihazın yalnızca 9 mm inceliğe sahip olması da dikkat çekiyor.

TCL’nin duyurduğu ikinci konsept ise daha alıştığımız katlanabilir ekran yapısına dayanıyor. 6.7 inç boyutundaki cihaz, çift menteşe sisteminin yardımıyla açılarak 10 inçlik devasa bir ekrana dönüşüyor. Burada markanın birbiriyle zıt çalışma prensibine dayanan DragonHinge ve ButterflyHinge menteşe sistemleri kullanılmış. Üçe katlanan AMOLED panel ise şirket iştiraklerinden TCL-CSOT tarafından geliştirilmiş ve pek alışkın olmadığımız 3K çözünürlük ile geliyor.

TCL, bu yıl içerisinde iki konseptin birleşiminden oluşacak bir modeli duyurmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla cihazların diğer teknik özellikleri ve fiyatı hakkında net bir bilgi paylaşılmıyor. Bunun yanı sıra, tanıtılacak üründe tamamen çalışır durumdaki genişleyen ekranlı konsept üzerinden gidileceği tahmin ediliyor.