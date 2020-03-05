Akıllı Telefonlar
Apple mağazaları Corona virüs sebebiyle kıtlık yaşıyor!
Apple mağazaları Corona virüsten etkilendi. Bloomberg‘de yer alan habere göre firma, virüs sebebiyle yedek parça tedarik sürecinde sıkıntılı günler yaşıyor.
İlginizi çekebilir; Apple üretimi Hindistan’a kaydırmaktan vazgeçti!
” Sadece ağır hasarlı cihazları değiştirin.”
Çin‘de ortaya çıkan ve hayatın her alanında etkisini gösteren Corona virüsü, teknoloji piyasasına oldukça sert hasarlar vermeye devam ediyor. Firmaların çalışanlarına gelmeyin talimatı verdiren, tedarik sorunlarını ortaya çıkaran bu virüs şimdi de Apple ile uğraşıyor. Zira Bloomberg‘de yer alan habere göre Apple, mağaza ve teknik elemanlarına parça stoklarında kıtlık yaşandığını bildirdiği ve bu konuda hassas davranmalarını çalışanlarına bildirdiği belirtildi. İsmi açıklanmayan bir Apple çalışanının belirttiklerine göre, Apple‘ın bu kıtlık ile alakalı ilave olarak değişime girecek cihazların sadece ağır hasarlı ve kullanılamayacak cihazlar arasından seçilmesinin daha doğru olacağını telkin ettiği aktarıldı. Ayrıca bu uyarının ardından cihaz ve parça tedarik sürecinin iki ile dört hafta arasında sürebileceği de çalışanlara iletildi. Hatta Bloomberg‘in haberine göre bazı Apple mağazaları çoktan bu kıtlık ile karşı karşıya gelmiş.
Corona virüs ile mücadele için Apple, çalışanlarının Çin, Güney Kore ve İtalya‘ya seyahatlerini kısıtladı. Öte yandan Çin‘de toplamda 42 mağaza kapatan firma, 38 tanesini tekrardan açtı. Gelen bilgilere göre Apple hali hazırda yeni tedarikçisini aramaya başladı. Bu arayışın da kamera modülleri için olduğu bildirildi. Ülkemizde henüz böyle bir problemle karşılaşmayan firma ileride nasıl adımlar atacak hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Moto G8, üçlü kamera düzeniyle birlikte tanıtıldı!
Moto G8 ailesi yeni bir üye daha kazandı. Moto G8 Play, Plus ve Power‘ın piyasaya sürülmesinden sonra nihayet vanilya model de piyasaya çıkacak. Geçen yıl, G7 ile ilgili maliyet ve özellikler arasında iyi bir denge kurulmuştu. Ancak 2020 yılında çıkan bu telefon dengeleri önemli ölçüde değiştirdi.
İlginizi çekebilir: Google Pixel 4a canlı görüntüleri sızdırıldı!
Moto G8 hangi özelliklerle geldi?
Cihaz, 720p+ çözünürlüğe sahip 6.4 inçlik bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran piksel yoğunluğunda belirgin bir düşüş olduğu gözleniyor. (G7’de 6.2 inçlik 1080p+ bir ekran vardı.) Moto G8‘in selfie kamerası ise hala 8 MP değerinde fakat bu sefer cihazın sol üstünde delik şeklinde bulunuyor. Arka tarafta üçlü bir kamera düzeni mevcut. Telefon, 16 MP büyüklüğünde ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameraya sahip. Dördüncü bir modül ise Lazer AF sistemi olarak geçiyor. Ana kamerası 30 fps, 4K çözünürlükte video kaydedebiliyor.
Motorola Moto G8, daha iyi bir yonga seti olan Snapdragon 665‘e sahip. Adreno 600 sınıfı GPU, eski modeldeki 500 sınıfı GPU‘nun neredeyse iki katı. CPU tarafında ise biraz daha hızlı bir CPU kullanıldığını görüyoruz. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip cihazın, 2.SIM kart kısmına microSD kart takabiliyorsunuz. 4000 mAh değerinde bataryası bulunan cihaz, 10W‘lık bir şarj desteği ile geliyor. Cihazın en önemli artılarından biri ise 3,5 mm kulaklık girişinin bulunması.
Moto G8 şu anda Brezilya‘da satışta bulunuyor. Cihaz en kısa zamanda Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya‘ya çıkışını yapacak.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro Geekbench’te görüntülendi.
Xiaomi‘nin fiyat performans cihazları olan Redmi Note serisi, yeni telefonlarına kavuşuyor. Edinilen bilgilere göre serinin kuvvetli telefonu olarak adlandırılan Redmi Note 9 Pro, Geekbench üzerinde görüntülendi.
İlginizi çekebilir; Xiaomi Redmi Note 9 12 Mart’ta Hindistan’da tanıtılacak!
Bazı teknik özellikler ortaya çıktı
12 Mart tarihinde Hindistan‘da tanıtımı yapılacak cihazlardan biri olan Redmi Note 9 Pro, özellik olarak Redmi Note 9‘un abisi sayılıyor. Keza Geekbench sonuçları ortaya çıkan cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. cihazın 6 GB RAM ve Android 10 ile geleceği testler sayesinde kesinleşti. Buna rağmen 4 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine de cihazın sahip olacağı belirtiliyor. Tek çekirdek performansında 569, çoklu çekirdek performansında da 1755 puan alan cihaz, bizleri Snapdragon 720G ile karşılayacak gibi gözüküyor. Arka panelde dörtlü kamera sistemi ile gelecek cihaz kamera konusunda orta seviye telefonlar arasında ki yarışta iddialı. Cihazın Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro cihazlarında daha önce gördüğümüz kamera modülüne benzer bir görüntü ile karşımıza çıkacağı da gelen bilgiler arasında.
Detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan cihazın performansı konusunda en verimli yorumlar tanıtımdan sonra yapılabilecek gibi gözüküyor. Redmi‘nin de bazı özellikler ve cihaz performansı hakkında ufak detaylar vermesi heyecanı arttırıyor. Zira önceden verilen detaylarda ilk olarak cihazın oyunlarda etkileyici bir performans ile karşımıza çıkacağı belirtildi. Ayıca şarj konusunda da eşi benzeri görülmemiş şeklinde bir yorum firma tarafından paylaşılmış. Fiyat performans konusunda oldukça başarılı olan Redmi Note ailesinin yeni üyeleri 12 Mart tarihinde görücüye çıkacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Lite özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!
Nisan ayında tanıtılması beklenen OnePlus 8 serisi, yeni bir üyeyi daha arasına katmaya hazırlanıyor. Markanın fiyat/performans alanındaki yeni oyuncusu OnePlus 8 Lite, orta seviye cihazlar arasında işleri karıştırabilir!
İlginizi çekebilir: Dikey şarjlı süpürgeler neden popüler oldu? (HEDİYELİ)
OnePlus 8 Lite, MediaTek işlemci ve 90Hz ekran ile geliyor!
2015 yılında kullanıcılarla buluşan OnePlus X, dönemine göre ekonomik fiyatı ve başarılı özellikler sunmasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Ancak marka, gelişme potansiyeli bulunan bu modelin devamını getirmemeyi tercih etti. Geçtiğimiz aylarda ilk detayları ortaya çıkan OnePlus 8 Lite ise OnePlus X modelinin uzun süredir beklenen devam cihazı olmayı başarabilir.
Hindistan kaynaklı haberlere göre, ürünün tasarımından sonra teknik özellikleri de detaylandı. 6.4 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olan OnePlus 8 Lite, Full HD+ çözünürlük ve 90Hz tazeleme hızıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda delikli ekran yapısı ve ekran altı parmak izi okuma teknolojisi de dikkat çekiyor. Gücünü 7 nm üretim tekniğine sahip MediaTek Dimensity 1000 işlemciden alacak olan telefon, böylece kullanıcısına orta-üst seviye performans sunacak. Ayrıca işlemcinin dahili olarak 5G desteği barındırması da önemli bir avantaj olarak görülüyor.
8 GB RAM ve 128/256 GB depolamayla gelen 8 Lite, iddia edildiği gibi üçlü arka kamera yapısına sahip olacak. 48+16+12 megapiksel çözünürlüklü arka kamera paketinin yetenekleri ise henüz bilinmiyor. Şarj tarafında ise 4.000 mAh kapasiteli batarya ve 30W hızlı şarj desteği dikkat çekiyor.
OnePlus 8 serisi resmi olarak Nisan ayı içerisinde duyurulacak. Serinin kırpılmış sürümünün ise büyük ihtimalle Temmuz ayında tanıtılabileceği belirtiliyor. İddialara göre telefonun Avrupa’da 450 Euro’dan başlayan fiyat etiketine sahip olacağını da belirtelim.