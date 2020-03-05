Apple mağazaları Corona virüs sebebiyle kıtlık yaşıyor!

Apple mağazaları Corona virüsten etkilendi. Bloomberg‘de yer alan habere göre firma, virüs sebebiyle yedek parça tedarik sürecinde sıkıntılı günler yaşıyor.

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” Sadece ağır hasarlı cihazları değiştirin.”

Çin‘de ortaya çıkan ve hayatın her alanında etkisini gösteren Corona virüsü, teknoloji piyasasına oldukça sert hasarlar vermeye devam ediyor. Firmaların çalışanlarına gelmeyin talimatı verdiren, tedarik sorunlarını ortaya çıkaran bu virüs şimdi de Apple ile uğraşıyor. Zira Bloomberg‘de yer alan habere göre Apple, mağaza ve teknik elemanlarına parça stoklarında kıtlık yaşandığını bildirdiği ve bu konuda hassas davranmalarını çalışanlarına bildirdiği belirtildi. İsmi açıklanmayan bir Apple çalışanının belirttiklerine göre, Apple‘ın bu kıtlık ile alakalı ilave olarak değişime girecek cihazların sadece ağır hasarlı ve kullanılamayacak cihazlar arasından seçilmesinin daha doğru olacağını telkin ettiği aktarıldı. Ayrıca bu uyarının ardından cihaz ve parça tedarik sürecinin iki ile dört hafta arasında sürebileceği de çalışanlara iletildi. Hatta Bloomberg‘in haberine göre bazı Apple mağazaları çoktan bu kıtlık ile karşı karşıya gelmiş.

Corona virüs ile mücadele için Apple, çalışanlarının Çin, Güney Kore ve İtalya‘ya seyahatlerini kısıtladı. Öte yandan Çin‘de toplamda 42 mağaza kapatan firma, 38 tanesini tekrardan açtı. Gelen bilgilere göre Apple hali hazırda yeni tedarikçisini aramaya başladı. Bu arayışın da kamera modülleri için olduğu bildirildi. Ülkemizde henüz böyle bir problemle karşılaşmayan firma ileride nasıl adımlar atacak hep birlikte göreceğiz.