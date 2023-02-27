Türkiye pazarına da hızlı ve sert bir giriş yapan TCL, son dönemde tanıttığı ürünler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. MWC 2023 etkinliğinde de yeniliklerini tanıtan firma rakiplerine yeni ürünleri ve yeni politikaları ile resmen göz dağı veriyor. Biz de TCL Communication’ın Pazarlamadan Sorumlu Başkanı Stefan Streit’e merak ettiklerinizi sorduk.

SORU: MWC 2023’te tanıttığınız ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP: MWC 2023’te; aralarında TCL 40R 5G, TCL 408, TCL 406, TCL 405 ve TCL 403 4G akıllı telefonların da olduğu, herkes için uygun fiyatlı 5G bağlantısı sunan TCL 40 Serisi’nin yanı sıra çok sayıda mobil, tablet ve bağlantılı cihazımızı duyurduk. ABD’de piyasaya sürülen TCL 40 Serimiz; TCL 40 XE 5G ve TCL 40 X 5G’nin yanı sıra 4G seçenekli TCL 40 XL ile herkes için 5G sağlama misyonumuzu güçlendiriyor. TCL NXTPAPER 11 ve TCL TAB 11 tabletlerinden oluşan iki yeni 4G tabletimizin küresel lansmanı da TCL’in göz sağlığından ödün vermeden mükemmel görüntüleme taahhüdünü güçlendiriyor. Fuarda ayrıca GPU performansını artıran ve güç tüketimini azaltan gelişmiş NXTURBO ekran yazılımını da tanıttık. Ayrıca TCL NXTPAPER 2.0, göz sağlığını korurken daha parlak, daha çarpıcı ekranlara kavuşuyor.

SORU: Bu ürünleri yakın gelecekte Türkiye pazarına sunacak mısınız?

CEVAP: Türkiye bizim için en önemli pazarlardan biri. Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda olduğu gibi Türkiye’de de yerel dinamikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak stratejimizi belirliyoruz. Bu strateji çerçevesinde akıllı telefon, tablet, modem, akıllı çocuk saati ve kulaklık tarafındaki ürünlerimizi Türkiye’deki kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.

SORU: Ekosistem portföyünüzü genişletecek farklı ürünler üzerinde çalışıyor musunuz?

CEVAP: Esasen TCL Communication olarak zaten sürekli olarak ekosistem portföyümüzü genişletmek için çalışıyoruz. TV ekranlarından tabletlere, cep telefonlarına, saatlere ve esnek ekranlara kadar çeşitli ekran teknolojilerinde uzmanlığa sahip lider bir küresel ekran üreticisi olan TCL’in en son ekran teknolojisini kullanan gelişmiş ve benzersiz giyilebilir ürünler geliştirmek için gerekli deneyimi ve üstün yetenek birikimi de bulunmaktadır. TCL olarak herkesin teknolojiye erişimi olması gerektiğine inanıyoruz. Giyilebilir akıllı ürünler geliştirmek için yaptığımız aralıksız çalışmalarımızın ve bu deneyimleri daha da heyecan verici hale getirmek için artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi yeni teknolojileri keşfetme yolculuğumuzun ardındaki neden de budur.

SORU: 2023’te mobil tarafta hangi ürünlerin öne çıkacağını ve dikkat çekeceğini öngörüyorsunuz?

CEVAP: Bağlantılı cihazlar, günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline geliyor ve önümüzdeki beş yıl içinde kişi başına düşen bağlantılı cihaz sayısının artması bekleniyor. TCL olarak biz de pazar nereye giderse gitsin müşterilerimize uygun ve teknolojik açıdan gelişmiş çözümler sunmak için iddialı bir şekilde çalışıyoruz. Teknolojinin sürekli geliştiğinin farkındayız, AR/VR ve metaverse gibi gelişmekte olan trendlerin ön saflarında yer almaya odaklanıyoruz. Tüm kullanım durumlarına hitap eden ve müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılayan cihazlar sunmayı taahhüt ediyoruz.