TCL 505 hakkında bir süredir heyecanlı bir bekleyiş vardı. Ocak ayında CES 2024 etkinliğinde piyasaya sürülen 7 üyeli TCL 50 serisi, dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdiyse seriye yepyeni bir giriş seviye model eklendi. TCL 505 şirketin resmi web sitesinde listelendi. TCL 50 telefon modelleri şirketin bu alandaki hedeflerinin daha geniş olduğunu gösteriyor. İşte TCL 505 özellikleri ve fiyatı.

İçindekiler TCL 505 Özellikleri Çok Can Yakacak

TCL 505 Özellikleri Çok Can Yakacak

TCL 505, kullanıcılara yüksek performans ve görsel deneyim sunmak için tasarlandı. Telefon, HD+ çözünürlüğe sahip 90Hz yenileme hızıyla dikkat çeken 6,75 inç IPS LCD ekrana sahip. Ek olarak, ekranın mavi ışığı filtreleyen ve 400 nit parlaklıkla maksimum performans sunan NxtVision yansıma önleyici kaplaması bulunuyor.

TCL’in yeni canavarı, 4GB RAM ve 128GB depolama alanıyla MediaTek Helio G36 yonga setiyle güçlendirilmiş durumda. Ayrıca, microSD kart yuvası sayesinde depolama genişletme imkanı sunuyor. Giriş seviyede cihazın özellikleri rekabetçi görünüyor.

Arka tarafta 50MP ana kamera, 0.7μm piksel boyutuna ve 1/2.55 inç sensöre sahip, ayrıca 2MP derinlik modülüyle destekleniyor. Ön tarafta ise 5MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Bu kameralar da amiral gemisi düzeyinde olmasalar da, cihazın segmenti için özellikle 50MP ana kamera oldukça cömert diyebiliriz.

TCL 505, Android 14 işletim sistemiyle çalışırken, 5.010mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım sağlıyor. Ayrıca, 10W hızlı şarj desteğiyle kullanıcıların telefonlarını daha hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. TCL burada en yeni Android sürümüne yer vererek kullanıcılarını memnun edecek.

Yeni canavar, Okyanus Mavisi ve Uzay Grisi renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Bu aşamada internet sitesinde yalnızca cihazın özelliklerini gösteren afişler yer alıyor. Şirket henüz fiyat konusunda bir açıklama yapmasa da, kullanıcılar bu bilgilerin zaman içinde paylaşılmasını bekleyebilirler.

Cihazın özelliklerine ve TCL’in fiyatlandırma politikasına baktığımızda bu modelin oldukça rekabetçi bir fiyatla satışa sunulacağını şimdiden söylemek mümkün.

TCL, yeni telefonu TCL 505 ile kullanıcıların beklentilerini karşılamayı ve teknolojiye yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, bu yenilikçi cihazla ilgili açıklanacak detayları yakından takip ediyor olacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni TCL akıllı telefon nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!