Apple iPad yine bir başarı hikayesi ile karşımızda. Ünlü araştırma şirketi Canalys’in yayınladığı son verilere göre, 2023 yılında tablet satışları %10’luk bir düşüş yaşayarak 135,3 milyon adede geriledi. Bu düşüş, tablet pazarındaki genel düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Ancak, Apple iPad ilk tanıtıldığından beri liderlik koltuğunda. Apple, 54 milyon sevkiyatla %40’lık pazar payı elde ederek liderliğini sürdürüyor. Apple iPad düşüşe geçen pazarda bile çok satıyor.

Tablet Satışları Düşüyor, Apple iPad Pazar Liderliğini Koruyor

Apple iPad modellerinin pazar payı, geçen yılın %40,4’üne kıyasla neredeyse sabit kaldı. Samsung ise 25,6 milyon sevkiyatla %19’luk bir pazar payına sahip olarak ikinci sıradaki yerini koruyor. Bu rakamlar, Samsung’un geçen yılki 25,6 milyon sevkiyat ve %19,3’lük pazar payına kıyasla benzer bir performans sergilediğini gösteriyor.

Samsung ve Apple cephesi tablet pazarında lider konumdaki iki isim. Galaxy Tab S9 serisi ile harika bir işe imza atan Samsung, biraz da Android tabletlere olan önyargı neticesinde Apple’ın gerisinde. Yakın zamanda şirketin Apple’a yetişmesi de pek mümkün değil. Zira arada %20’lik bir fark bulunuyor.

Üçüncü sırada, 9,3 milyon satışla Lenovo bulunuyor. Lenovo, pazar payını %7,7’den %6,9’a düşürerek bir miktar geriledi. Huawei, 8,3 milyon sevkiyatla %6,1 pazar payı elde ederken, Amazon ise 7,7 milyon satışla %5,8’lik bir pazar payına sahip.

Amazon, pazar payında %9,1’lik büyük bir düşüş yaşarken, Huawei ise %4,2’den %5,8’e yükselerek dikkat çekiyor. Huawei, dördüncü çeyrekte Lenovo’dan üçüncü sırayı almayı başarsa da, yıl boyu toplam satışlarda halen Lenovo’nun gerisinde. Yine de MatePad serisi ile Huawei ciddi bir çıkış yakaladı. Ben de bu haberin yazarı ve bir Huawei MatePad 11 kullanıcısı olarak Huawei’nin tablet pazarında neden sevildiğini anlayabiliyorum.

Apple, Ekim-Aralık döneminde 14,8 milyon cihaz satarak %39,2 pazar payı elde ederken, Samsung %18’lik bir pazar payı ile 6,8 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Huawei 2,8 milyon ve Lenovo 2,6 milyon satış yaparken, Amazon 2 milyon satışla ilk 5’in son sırasında yer aldı.

Son çeyreğe bakıldığında, Huawei ve Lenovo’nun büyüme gösterdiği görülüyor. Ancak, Apple’ın satışları %24, Samsung’un %10 ve Amazon’un %43,9 oranında düşüş yaşadı. Genel tablet pazarı, satışlarda %11 düşüş göstererek 37,8 milyon adede geriledi.

Canalys araştırmacılarına göre, Çin ve Hindistan’daki artan satışlar, dünya genelindeki genel durgunluğa biraz direnç sağladı. Bu yıl, daha sağlıklı envanter seviyeleri ve büyük donanım güncellemeleri ile tablet pazarının hareketlenmesi bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Apple iPad modellerine yeni eklenecek olan OLED iPad Pro ve iPad Air 12.9 inç gibi modellerin bu yılın Mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tablet pazarı bu sayede biraz toparlanabilir.

İlginizi Çekebilir: Huawei telefon üretimi yavaşlıyor, yapay zeka çipi odakta

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce tablet pazarı toparlanacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!