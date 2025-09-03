Türk savunma sanayisinin en prestijli projelerinden biri olan MİLGEM Projesi, Mavi Vatan doktrini kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri‘nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İstif sınıfı fırkateynlerin sekizinci gemisi olan TCG İçel (F-518), Sefine Tersanesi’nde düzenlenen görkemli bir törenle denize indirildi.

TCG İçel Fırkateyni Neler Sunuyor?

Yeni nesil fırkateyn TCG İçel, her türlü zorlu hava ve deniz koşulunda etkin bir şekilde görev yapabilme yeteneğine sahip. Bu çok amaçlı savaş gemisi, geniş bir görev yelpazesini başarıyla yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. Görev tanımları arasında keşif, gözetleme ve karakol hizmetlerinin yanı sıra, denizaltı savunma harbi, su üstü ve hava savunma harbi gibi kritik operasyonlar yer alıyor.

Ayrıca, deniz-hava operasyonları, elektronik harp ve asimetrik tehditlere karşı öz savunma kabiliyetleri de geminin donanımları arasında bulunuyor. TCG İçel, sivil deniz nakliyatını koruma, terörist faaliyetleri izleme ve önleme gibi hayati görevlerin yanı sıra, arama-kurtarma ve amfibi harekât destek operasyonlarında da önemli rol üstlenecek.

Fırkateynin teknik özellikleri de üstün yeteneklerini kanıtlar nitelikte. Yaklaşık 113 metre uzunluğa ve 3.200 ton deplasmana sahip olan gemi, CODAG (Combined Diesel and Gas) tahrik sistemi sayesinde 29 knot’ın üzerinde bir azami hıza ulaşabiliyor. Bu teknoloji, hem yüksek hızda hem de ekonomik seyirde verimlilik sağlıyor. TCG İçel, yakıt verimliliği sayesinde 14 knot hızda 5.700 deniz mili, 18 knot hızda ise 4.000 deniz mili seyir menziline ulaşıyor. Gemi, 15 güne kadar kesintisiz denizde kalabilme kabiliyetine sahip.

Helikopter güvertesi, 10 tonluk helikopter ve insansız hava araçlarının gece ve gündüz operasyonlarına olanak tanıyacak şekilde tasarlandı. Gemideki silah sistemleri ve sensörler tamamen yerli ve milli olarak geliştirildi. MİLGEM projesinin bir parçası olan bu gemide, 76 mm MKE baş topu, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, MİDLAS Dikey Atım Sistemi ve Atmaca Gemi Savar Füzesi gibi son teknoloji savunma donanımları bulunuyor. Tüm bu sistemler, ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre bir şekilde çalışarak en üst düzeyde operasyonel etkinlik sağlıyor.

TCG İçel Fırkateyni Teknik Özellikleri

Uzunluk: 113.2 metre

113.2 metre Genişlik: 14.4 metre

14.4 metre Draft: 4.05 metre

4.05 metre Deplasman: Yaklaşık 3.200 ton

Yaklaşık 3.200 ton Ana Tahrik: CODAG sistemi (Gaz türbini ve dizel motor kombinasyonu)

CODAG sistemi (Gaz türbini ve dizel motor kombinasyonu) Azami Hız: +29 knot

+29 knot Ekonomik Hız: 14 knot

14 knot Menzil: 14 knot hızda 5.700 deniz mili

14 knot hızda 5.700 deniz mili Personel: 123 kişi

123 kişi Helikopter Güvertesi: 1 adet 10 ton sınıfı helikopter ve döner kanat İHA için uygun

1 adet 10 ton sınıfı helikopter ve döner kanat İHA için uygun Silah Sistemleri: 76 mm MKE baş topu, Gökdeniz CIWS, MİDLAS Dikey Atım Sistemi, Atmaca gemisavar füzeleri

İlginizi Çekebilir: Rusya, Baykar Ukrayna tesisine saldırdı!

Siz TCG İçel hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.