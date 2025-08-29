Baykar savunma teknolojileri son yıllarda yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de adından sıkça söz ettiriyor. Ancak bu başarıların yanında farklı coğrafyalarda güvenlik riskleri de gündeme geliyor. Son gelişmelerde şirketin Ukrayna’da kurduğu üretim tesisinin hedef alınması, akıllara birçok soruyu getirdi.

Rusya, Baykar Ukrayna tesisine saldırdı!

Baykar tarafından Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında inşa edilen İHA fabrikası, dün gece Rusya tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında ağır hasar aldı. Ukraynalı kaynakların aktardığı bilgilere göre tesise iki füze isabet etti.

Bu tesiste ünlü Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA modellerinin üretimi yapılacaktı. 95,5 milyon dolarlık yatırım değeriyle öne çıkan bu fabrika, normal şartlarda 2025 yılında üretime başlamayı hedefliyordu. Ancak mevcut savaş koşulları ve saldırılar, bu takvimi şimdiden belirsiz hale getirmiş durumda.

Saldırının ardından Baykar tesisinin aldığı hasarın ciddi boyutlarda olduğu belirtiliyor. Lviv Şehir Meclisi Üyesi Igor Zinkevich, bunun son 6 ay içinde dördüncü saldırı olduğunu açıkladı. Henüz açılmamış olmasına rağmen tesiste personel eğitimleri tamamlanmış ve üretim altyapısının büyük bölümü kurulmuştu. Bu durum, şirketin planlarını önemli ölçüde sekteye uğratabilir.

Öte yandan saldırılar yalnızca Baykar tesisini değil, Kiev genelini de hedef aldı. Gece boyunca Rusya tarafından gerçekleştirilen bombardımanlarda 20’den fazla bölge yıkıma uğradı. Yerel kaynaklar, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Baykar Ukrayna yatırımı, hem Türkiye’nin savunma sanayi ihracatı hem de bölgesel iş birlikleri açısından büyük önem taşıyor. Ancak yaşanan bu saldırılar, sürecin uzamasına ve açılış tarihinin tekrar ertelenmesine yol açacak gibi görünüyor. Türkiye’deki savunma sektörü için bu gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

