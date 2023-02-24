Bullitt Group ve Lenovo’nun alt şirketi olan Motorola, Motorola Defy serisinde iki yeni cihaz piyasaya sürdü. Motorola Defy 2 sağlam bir telefon olması ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sessiz sedasız duyurulan bu telefonun yanında Motorola Defy Satellite Link ise herhangi bir akıllı telefona uydu bağlantısı sağlayan bir Bluetooth cihazı da tanıtıldı.

Motorola Defy 2, son derece sağlam bir tasarımla birlikte uydu bağlantısı ve 5G sunuyor. Düşme ve düşmelerden kurtulmak için tasarlanmış. Bu telefon 1,8 metre yüksekliğe kadar test edilmiş. Telefon IP68 ve IP69K derecelerine sahip toz, kum, kir ve su geçirmez. Yüksek ve düşük sıcaklık aşırılıkları, nemli ortamlar, tuz sisi koşulları, titreşim ve takla testleri için Mil-Spec 810H testlerini geçti.

Motorola Defy 2 hijyeniktir, sabun, su veya alkollü mendillerle temizlenebilir ve sterilize edilebilir. Antimikrobiyal, antibakteriyel katkı maddeleri ile harmanlanmış malzemelerle üretilen tüm dış yüzeylerle Bullitt’in Hygiene+ teknolojisini içerir.

Motorola Defy 2, 6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli ekran ile geliyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan bu telefonda MediaTek Dimensity 930 yonga setini görünüyor. Telefon 2 güne kadar güç ve 15W hızlı şarj ve Qi kablosuz şarj desteği ile büyük bir 5000 mAh pil ile geliyor.



Taş gibi sağlam telefon, 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensöre de sahip. Motorola Def, Android 12 ile geliyor ve iki işletim sistemi güncellemesinin yanı sıra 5 yıllık güvenlik yamaları alacak.

Motorola’nın yeni Bluetooth aksesuarı Bullitt Uydu Bağlantısı sunuyor. Herhangi bir Android veya iOS telefonun iki yönlü mesajlaşma, konum paylaşımı ve SOS yardımı dahil olmak üzere uygulamanın tüm işlevselliğini kullanmasına izin veren kullanışlı bir ek döngüsüne sahiptir.

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Ayrıca bu cihaz, Mil-Spec 810H testini geçmiştir ve IP68 derecesine sahip su geçirmez ve toz geçirmezdir. Tasarım ayrıca fiziksel SOS ve konum “Check-in” düğmeleri ve birden fazla günlük kullanım için 600 mAh pil içerir. Uydu bağlantısının gücüyle Motorola Defy Satellite Link, gittiğiniz her yerde gönül rahatlığı sunuyor.

Motorola defy serisi, mevcut, köklü altyapı üzerinden uluslararası olarak uygun fiyatlı ve sürekli kapsama alanı sağlayan ilk 3GPP standartlarına dayalı uydu NTN (doğrudan cihaza) hizmetini kullanacaktır. Bu teknoloji, müşterilerin gökyüzünü net bir şekilde gördükleri sürece uydu üzerinden mesaj göndermelerini sağlıyor.