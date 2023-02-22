Katlanabilir telefon furyası tam gaz devam ediyor. Motorola da efsane serisi Razr ile geçtiğimiz yıllarda geri dönüş yapmıştı. Tatmin etmeyen satış rakamlarına rağmen bu serinin devam edeceği ortaya çıktı. Motorola Razr 2023 bu yıl içerisinde bizlere birlikte olacak. Bugün ise TechOutlook, yaklaşmakta olan Motorola Razr 2023’ün sızıntılarını yayınladı.

Gelen bilgilere göre yeni model mevcut modeldeki 2.7 inçlik dış ekran ile karşılaştırıldığında 3.6 inç veya üzerinde olacak. Sızan bilgiler, “Juno” kod adlı yaklaşan Motorola Razr 2023’ün arka panel tasarımındaki 2022 versiyonundan farklı olduğunu gösteriyor.

Ekran paneli her biri farklı bir tasarıma sahip iki bölüme ayrılacak. Altta, katlanabilir telefonun Motorola ve Razr logolarına sahip mat kadife AG camı var. Üst kısım parlak cam olacak ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

Bildiğiniz gibi Motorola Razr (2022) 2.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahipti. Ancak yaklaşan telefon daha büyük bir kapak ekranına sahip. Yakın zamanda piyasaya sürülen OPPO N2 Flip, 3.26 inçlik en büyük kapak ekranına sahip ve Motorola onunla rekabet etmeye çalışıyor olabilir. Ek olarak, @evleaks cihazın birkaç görüntüsünü de paylaştı.

Önceki modelin arka panelinde iki kamera ve sağa yerleştirilmiş bir LED flaş bulunan yükseltilmiş bir kamera bölümü vardı. Kameralar biraz girintiliydi. Ancak, yaklaşan Motorola Razr’da (2023) durum farklı olacak gibi görünüyor.

Motorola Razr’ın (2023) bir kamera adası olmayacak ve iki kamera arka panelin sol üst köşesine doğru yan yana konumlandırılıyor. LED flaş, ikinci kameranın sağında bulunacak. Tabii bunlar sızıntılara göre yapılan yorumlar.

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Motorola Razr’ın (2023) ekranı 2022 modelinin ekranına benzer olacak. Dört tarafının etrafında ince çerçeveler yer alacak ve ekranda daha az ve fark edilmeyen kırışıklıklar bulunacak. Telefonun görüntüleri bir selfie kamerası göstermiyor. Ancak yine de 2022 modeli gibi 32MP‘lik bir selfie kamerasına sahip olacağını düşünüyoruz.