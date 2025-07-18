Ford, ikonik arazi aracı Bronco’nun geleceğini şekillendiren devrim niteliğinde bir adım attı. Markanın son bombası, Çin pazarını hedefleyen ve resmi belgelerle ortaya çıkan yepyeni elektrikli Ford Bronco oldu. Ülkemizde Bronco Sport versiyonuyla tanıdığımız modelden tamamen farklı bir kulvarda yer alan bu yeni canavar, hem boyutları hem de teknolojisiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından sızdırılan belgeler, aracın resmi tanıtımdan önce tüm detaylarını gözler önüne serdi.

Ford’dan Stratejik Elektrik Hamlesi: Elektrikli Ford Bronco

Yeni elektrikli Ford Bronco, heybetli görünümünü etkileyici teknik verilerle destekliyor. Tamamen elektrikli versiyon, 2.6 tonluk ağırlığıyla ailenin en ağır üyesi unvanını alıyor. Bu devasa kütleyi hareket ettirmek için araçta, teknoloji devi BYD tarafından üretilen 105.4 kWh kapasiteli devasa bir batarya paketi bulunuyor. Bu batarya, CLTC test normlarına göre 650 km gibi iddialı bir menzil sunarken, kaputun altındaki elektrik motoru ise 271 beygir güç üretiyor. Aracın boyutları da en az performansı kadar etkileyici; 5 metreyi aşan uzunluğu ve yaklaşık 3 metrelik aks mesafesi, onu standart Bronco’dan çok daha büyük bir yapıya kavuşturuyor.

Ford, bu atılımda sadece tam elektrikli seçeneğe odaklanmıyor. Aynı zamanda bir de şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon geliştirildi. Bu modelde 1.5 litrelik benzinli motor, bir elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. 43.7 kWh kapasiteli daha mütevazı bir batarya ile donatılan hibrit Bronco, toplamda 241 beygir güç sunuyor. Bu versiyonun en dikkat çekici yanı ise tam elektrikli modda sunduğu 220 km‘lik menzil. Bu değer, onu günlük kullanım için oldukça verimli bir alternatif haline getiriyor ve elektrikli Ford Bronco ailesinin çok yönlülüğünü kanıtlıyor.

Bu heyecan verici gelişmelerin şimdilik sadece Çin pazarına özel olacağını belirtmekte fayda var. Ford’un bu stratejisi, markanın dünyanın en büyük elektrikli araç pazarındaki iddiasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Global pazarlara sunulup sunulmayacağı ise merak konusu. Ancak şurası bir gerçek ki, elektrikli Ford Bronco, off-road dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor ve elektrikli araç dönüşümünün ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor.

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Siz elektrikli Ford Bronco hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.