TAM BİR TASARIM HARİKASI! | VIVO V21e Kutu Açılışı

Haziran ayında Türkiye’de üretime başlayan akıllı telefon markalarından TECNO Mobile, fotoğraf performansıyla öncü olan ödüllü CAMON serisinin üyesi CAMON 16’nın yerli üretim ilk modellerini satışa sunduğunu açıkladı.

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Sunduğu kamera işlevleri sayesinde dünyanın en prestijli tüketici elektroniği etkinliği olan IFA’da “Kamera Teknolojisi İnovasyonu Akıllı Telefon Altın Ödülü”nü alan CAMON serisinin üyesi olan CAMON 16’nın ilk yerli üretim telefonları ülkemizdeki tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ön ve arka kamerasının yetenekleriyle dikkat çeken CAMON 16’ya KDV dahil 3499 TL’den; başta Teknosa ve Vatan mağazaları ve online satış platformları olmak üzere çok sayıda e-ticaret sitesinden ulaşılabiliyor.

Sahip olduğu global AR-GE gücü ve tasarım ile kamera teknolojisi konusundaki iddiasını her zaman geliştirdiği ürünlerle ortaya koyduğunu iddia eden TECNO Mobile, bunu yaparken faaliyette bulunduğu ülkelerdeki tüketicilerin beklentilerini de dikkate alıyor. Yerli üretim CAMON 16 da bu vizyonun bir parçası olarak Türk tüketicilerinin fiyat ve kalite beklentilerini karşılayacak özellikleriyle dikkat çekiyor. TECNO Mobile ayrıca, amiral gemisi olarak nitelendirdiği kamera ve tasarım özellikleriyle dikkat çekecek yeni modeli PHANTOM X’i de Eylül ayı içinde ülkemizde piyasa sunmaya hazırlanıyor.

Dünyadaki büyümesini de sürdüren şirket, IDC’ye göre satış hacmini yüzde 45 artırarak 25 milyon adedi aştı ve gelirini 2020’de yıllık yüzde 38 artışla 2,3 milyar doların üzerine çıkardı. TECNO kısa bir süre önce ise yeni marka elçisi olarak ünlü aktör Chris Evans ile ortaklığını duyurmuştu. Markanın liderlik konusundaki kararlılığının yüzü olan Evans, TECNO’nun “Engel Tanıma” marka sloganını da somutlaştırıyor.

CAMON 16, 48MP Dörtlü Arka Kamera, Ultra Gece Lensi, 128GB+6GB geniş hafıza ve 18W flaş şarjı desteği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

CAMON 16’nın genel özellikleri: