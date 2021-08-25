İnceleme
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Vivo V21 modeli Türkiye pazarına giriş yaptı. Özellikle tasarım ve kamera özellikleriyle ön plana çıkan V21 modelinin kutu açılışını gerçekleştirdik. Firmanın dikkat çeken özellikleriyle donatılan telefonunun ilk bakışını videodan görebilirsiniz.
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ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Vivo V21 ve V21e ilk bakış; https://www.youtube.com/watch?v=jfe0J5Q2ibo
Vivo V21 lansmanı; https://www.youtube.com/watch?v=Izo1FAmRGXk
Vivo V21 özellikleri;
Boyut: 159,7 x 73,9 x 7,3 mm
Ağırlık: 179 gram
Ekran: 6,44 inç FHD+ AMOLED 90Hz HDR10+ %84.8 ekran gövde oranı
İşlemci: MediaTek Dimesity 800U 5G
Grafik: Mali-G57
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 128 GB
İşletim Sistemi: Android 11 ve FuntouchOS 11.1
Kamera: 64 MP (OIS) + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 44 MP (OIS )
Batarya: 4000 mAh
Şarj: 33W Hızlı Şarj Destekli
Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.1
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İnceleme
Anahtarsız eve girme devri: Yale Linus akıllı kilit incelemesi
Yale Linus isimli akıllı kilidi mutlaka bir yerlerde duymuş olmalısınız. Eğer duymadıysanız şahsen aylardır süren kullanım deneyimim ile sizlere aktarayım.
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Akıllı eve geçiş: Akıllı kilit sistemi
Günümüzde üretilen yeni nesil motorlu taşıtların en büyük özelliklerinden biri anahtarsız kilit ve çalıştırma sistemleri. Hatta akıllı telefonunuz ile de açabileceğiniz birçok araç var. Dakikalık araç kiralama servislerini kullananlar buna fazlasıyla aşinadır.
Bir diğer yandan günümüzün modern evleri “akıllı ev” olarak lanse ediliyor. Nesnelerin interneti ya da global adıyla IoT olarak geçen bu sisteme sahip evlerde akıllı telefonunuz ile kapıyı açabilir, eve gelmeden bir süre önce klimayı açabilir, fırındaki yemeğinizin ısınmaya başlamasını sağlayabilirsiniz.
Yale markasının Linus isimli akıllı kilidi ise bunu direkt olarak kapınızı neredeyse türü ne olursa olsun bir akıllı kilit sistemine dönüştürerek yapıyor.
İlk adım: Basit kurulum
Akıllı kilit sistemi dediğimiz zaman aklınıza en azından bir çilingir çağırmak gelebilir. Fakat birkaç dakika içerisinde kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Yale Access isimli uygulamayı telefonunuza marketten indirin ve yönergeleri takip edin. Tek yapmanız gereken ise kapınızdaki silindir olarak tabir edilen yapıyı değiştirmek. Bunu Yale Linus kitinin içerisinden çıkan silindir ile değiştirerek birkaç adımda Linus’u kapıya takıp, akıllı telefonunuz ile bağlanmasını sağlıyorsunuz. Uzaktan erişim için ise internet bağlantısı gerekli. Tabii artık bu sisteme geçmek isteyen her evde bir bağlantı olduğunu düşünürsek kullanmaya 5 dk içerisinde başlayabiliyorsunuz.
Ufak hatırlatma: Bazı silindir modelleri ve kapılar bu sistem ile uyumsuz olabiliyor. İhtimal çok düşük olsa da Yale’in Türkçe sitesinden uyumluluk için hazırlanan yönergeleri takip edebilirsiniz.
Anahtarsız eve giriş
Kurulumu yaptıktan sonra anahtarsız bir şekilde eve girmeye kolayca başladım. Zaten Yale Access ile tüm işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada sadece Android kullanıcılarına ufak bir uyarım olacak; uygulamaya gereken tüm izinleri uygulama ayarlarından vermeyi unutmayın. Aynı zamanda güç tasarrufu gibi etmenleri de kaldırın. Bazı anlarda Android’in bu akıllı telefonları çalışmasını durdurarak uygulamayı açmanız gereksinimi sunabiliyor. Bu işlemler sonrasında rahatlıkla kapı açılma işlemine sahip olacak.
Peki nasıl çalışıyor?
Yale Linus akıllı kilit sistemi kendisi internet ve bluetooth teknolojilerini kullanarak çalışıyor. Ancak uzaktan erişim için Yale Connect isimli Wi-Fi köprüsü de almanız gerekecek. Bu sayede örneğin evinize gelen bir kargocuya evde olmasanız bile kapıyı açabilirsiniz. Ya da sizden erken eve varan misafire de kapı açmanız mümkün. Örneğin ben ev temizliğine yardım eden ablamıza uzaktan bir kere kapıyı açıp, çıktığı zaman tekrar kilitlemiştim.
Çalışma prensibinde anahtar artık telefonunuz oluyor. Seçtiğiniz menzilde eve yaklaştığınızda Linus sistemi kendini hazırlıyor ve bluetooth mesafesine girdiğinizde ise siz kapıya gelene kadar kapı açılmış oluyor.
Elbette içinde iki adet yedek anahtar var. Ancak ben neredeyse bu anahtarları hiç kullanmadım. İki kere kullanmam gerekti onda da telefonumun şarjı bitmişti 🙂 Yani Yale Linus kilit sistemine geçtiğiniz zaman anahtarınızı evde, arabada, ofiste ya da çantada unutmanız hiç sorun değil.
Hatta bilenler bilir, evimde iki adet kedi ile yaşıyorum. Adolf ve Khalki için de bir tedirgin olmuştum. “Ya kapı erken açılır ve ben eve gelmeden bizim oğlanlar dışarı fırlar” diyerek. Ancak tam ben kapının önüne geldiğimde açılıyor olması harika. Hatta alışverişe gidip eliniz dolu bir biçimde kapıya geldiğinizde kapının “Açıl susam açıl” der gibi kendi kendine açılması gibi senaryolarda bu olayın ne kadar da mantıklı olduğunu görebilirsiniz.
“Biz evde 4-5 kişiyiz. Tek kişi mi bunu kullanacak?” dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin. Uygulama üzerinden farklı kişilere yetki verebilirsiniz. Bu sayede atanan her kişi anahtarsız bir şekilde girebilecek. Hatta misafir olarak da insanlara geçici yetki verebilirsiniz.
Gelelim güvenlik konusuna
Telefon üzerinden kullanılıyor olması birçok açıdan insanları tedirgin edebilir. Örneğin başkası telefonunuzu eline geçirirse anahtara da mı sahip olacak? Tabiki hayır. Girişi daha güvenli yapmak adına şifre koyabilir, hatta biyometrik erişime de geçebilirsiniz. Bu sayede parmak izi ile kapı açılacaktır.
Ayrıca Yale Linus aynı zamanda Amazon Alexa, HomeKit, Google Home, IFTTT ve Philips Hue desteğine de sahip. Bu sayede Siri ya da Alexa ile sesli olarak da kapıyı açıp kapatabilirsiniz. Hue kanadında evinize geldiğinizde belli ışıkların yanmasını, çıktığınızda da tüm ışıkların kapanması gibi senaryolar mümkün.
Hatta bu sistem Avrupa’da Airbnb ortaklığıyla da gelişmeye devam ediyor. Yani bir gün yurtdışında ev kiralamak istediğinizde anahtar yerine size bir kod ya da erişim verilirse şaşırmayın 🙂 Anahtar ve telefon sorununu ortadan kaldırmak adına da Yale Akıllı Tuş Takımı da satın alabilirsiniz. Bu sayede sizin belirleyeceğiniz özel ya da geçici kodlar ile eve girişleriniz de oldukça kolay olabilir. Ya da kiraladığınız kişiye sadece evi kiraladığınız süre boyunca geçerli olacak bir kod üretebilir, evin güvenliğini de sağlayabilirsiniz.
Sonuç ve memnuniyet durumu
Sonuç olarak baktığımızda Yale Linus’u kullanıyor olmaktan fazlasıyla memnunum. Android tarafında bazen ufak tefek sorunlar çıkarsa da bir iOS cihazı ile kusursuz çalışmaya devam ediyor. İşin eğlenceli tarafı ise geçtiğimiz günlerde evimde eşyasını unutan arkadaşıma uzaktan evi açıp kitlemenin ne kadar havalı bir şey olduğunu göstermek de olabilir 🙂 Şaka bir yana, hem yenilikçi, hem güvenlik konusunda da içinizin daha rahat olabileceği bir sistem olmuş Linus. İlerleyen dönemlerde kesinlikle standart haline gelecektir.
Bu konuda detaylı bilgi için buradan sitelerini ziyaret edebilir, uyumluluk kontrolü için de buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.
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İnceleme
Huawei MateBook 14 incelemesi | Seç beğen al!
Huawei MateBook 14, taşınabilir ve sağlam cihazda üst düzey performans arayanlar için ortaya çıkarılmış gibi görünüyor.
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İçindekiler
Huawei MateBook 14 incelemesi | Seç beğen al!
Huawei MateBook 14, tasarımsal açıdan ilk bakışta Huawei markalı dizüstü bilgisayar olduğunu bizlere net gösteriyor. 307,5 x 223,8 x 15,9 mm boyutlara sahip olan cihaz sadece 1,49 kg ağırlığında. Metalik mat gri yüzeyi oldukça şık görünen cihazda arkada geniş Huawei yazısı da göze batmıyor.
Alt tarafına baktığımızda arkadan aydınlatmalı klavyesi, sağ tarafta bulunan parmak izi okuma özelliği sunan güç tuşu ve geniş dokunmatik alanını görüyoruz. Bu alan oldukça hassas ve kolayca kullanılabiliyor. Parmak izi okuması ise her Matebook modelinde olduğu gibi oldukça kullanışlı ve hızlıca tanıma yapabiliyor.
Bu alanda iki önemli detay daha var. İlki F5 ve F6 tuşları arasına gizlenmiş kamera. Fiziksel olarak kapatabildiğiniz ve ekranda daha ince çerçeve olma adına buraya yerleştirilen kamera ile bant ya da farklı ürünler ile kameranızı kapatma derdiniz kalmıyor.
Diğer bir detay ise dokunmatik alandaki NFC desteği. Bu bölgeye bir Huawei telefonunuzu yaklaştırdığınızda NFC ile eşleşip, One Hop ile sürükle-bırak işleviyle dosya aktarımı. Huawei Share ile paylaşım ve Çoklu Ekran İşbirliği özelliği ile beraber telefonun ekranını bilgisayara paylaşabilir, pc üzerinden telefonu kullanabilirsiniz.
Dikkat çekici bir ekran
14 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Huawei MateBook 14, adını da ekranından alıyor. 4,9 mm inceliğinde yanlarda ve üstte çerçevelere sahip olan cihaz, karşıdan bakınca sadece ekran görünen bir detay sunuyor. 2160 x 1440 piksel çözünürlüğünde FullView adı verilen ekrana sahip olan bilgisayar, 2K çözünürlüğü ile fark yaratıyor. Bu ekran aynı zamanda dokunma desteğine de sahip. Gerektiğinde parmak hareketleri ile kolayca yönetebilirsiniz.
Ekrana baktığınızda biraz farklı da gelebilir. Çünkü 16:9 gibi klasik bir ekran oranından ziyade 3:2 bir oran sunuyor. Bu durum video ve film izlerken üstten ve alttan siyah boşlukların kalmasını sağlasa da genel kullanımda ve internette gezinme sırasında daha geniş bir görüş alanı sunuyor. Açacağınız dosyalar, internet siteleri ve sosyal medyada daha fazla içerik görme şansı sağlıyor.
Ekran Aynı zamanda %100 sRGB renk gamutu, 300 nit’e varan parlaklık ve %90 ekran-gövde oranı da sağlıyor. Yani bu ekran özel ve bir o kadar da güzel bir şekilde hazırlanmış.
Donanımsal güç: bol seçenek
Huawei MateBook 14, piyasada bol bol seçeneği olan bir model. Bize gelen tepe versiyonu olduğunu da baştan belirtelim. Cihazda Intel Core i7-1165G7 işlemcisi, Intel Iris Xe grafik birmi, 16 GB bellek ve 512 GB SSD depolama yer alıyor. Ancak bu durumda bütçenize göre oldukça değişkenlik gösteren modellerden tercihinizi yapabilirsiniz. Intel Core i5-1135G7, AMD Ryzen 5 4600H ve AMD Ryzen 7 4800H işlemci seçeneklerinin yanı sıra 8 GB bellek ve 256 GB depolama tercihi de yapabilirsiniz.
Bağlantı kanadında Wi-Fi 6 ve BT 5 desteği sunan cihazda fiziksel olarak 2 adet USB 3.2 Gen 1 Ti-A, bir adet USB Tip C, HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişi de yer alıyor.
Soğutma ve kullanım
Soğutma kısmında da oldukça verimli çalışan Çinli dev şirket, çift fanlı ve çift ısı borusuna sahip bir soğutma sistemi kullanıyor. %39 daha iyi soğutma performansı vadeden bu sistemde fan kanadı alanı %7 artırılırken kanat sayısı da %49 gibi ciddi bir oranda artırılmış. Buna ek olarak kanatlar %40 da incelince oldukça etkili bir soğutma sağlanması planlanmış. Ki öyle de olmuş. Bazı metal kasa modellerde özellikle sıcak aylarda cihazı kucağınıza koyduğunuzda ısıyı net hissedersiniz. Bu oran Huawei MateBook 14’te tamamen ortadan kalkmış diyebiliriz.
Günlük kullanım kanadında 56 Wh batarya ile gelen cihaz 65 Watt değerindeki şarj ileti ile hızlıca dolabiliyor. 30 dk içerisinde bataryanın yarısını dolduran bu sistem ile tam şarjda 8,5 saate varan kullanım desteği var. Video vb. için ise 10 saate varan bir destek sunuyor. Şahsen oturup saatlerce video izlemedim, ancak günlük bilgisayarım olarak kullandığımda gün içerisinde hiç şarj etme gereksinimi duymadığımı belirteyim.
Genel değerlendirme ve fiyatlar
Genel olarak baktığımızda Huawei MateBook 14 ailesi klasik bir Huawei kalitesinin yanında oldukça geniş seçenekler ile bütçeniz ve ihtiyacınıza uygun olarak farklı özellikler ile beraber geliyor. Pro kadar güçlü, Pro kadar hafif ve daha taşınabilir bir cihaz arayanlar için MateBook 14’ü rahatlıkla tavsiye edebilirim.
Aşağıda da donanımlara göre fiyat bilgisini görebilirsiniz;
HUAWEI MateBook 14 R5 – 8GB – 256GB – 7.499 TL
HUAWEI MateBook 14 R5 – 16GB – 512GB – 8.699 TL
HUAWEI MateBook 14 R7 – 16GB + 512GB – 9.999 TL
HUAWEI MateBook 14 i5 – 16GB + 512GB – 11.999 TL
HUAWEI MateBook 14 i7 – 16GB + 512GB – 12.999 TL
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