Koronavirüs pandemisi ile birlikte bildiğiniz gibi tablet pazarında büyük bir hareketlilik yaşanmıştı. Firmalar hiç olmadığı kadar tablet satmayı başarmıştı. Ancak şu sıralar rüzgar tersine esmeye başladı. International Data Corporation (IDC), 2022’nin 4. çeyreği ve tüm yıl için dünya çapında tablet ve Chromebook gönderi raporunu yayınladı.

Rapora göre, dünya çapındaki akıllı telefon pazarı 2022’nin dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %0,3 büyüyerek toplam 45,7 milyon adet sevk etti. Tüm yıl boyunca, piyasa 162,8 milyon adet sevk etti ve yıllık bazda %3,3 düşüşle iki yıllık sağlam büyümeyi sona erdirdi. Öte yandan Chromebook‘lar 2022’nin 4. çeyreğinde yıllık bazda %24,3 ve 2022 yılının tamamı için %48 azaldı.

Apple, hem 4. çeyrek, 2022’de hem de 2022 yılının tamamında sevk edilen cihazlar açısından tablet pazarına sürpriz yapmadı. 2022’nin 4. çeyreğinde Apple, %28,8’lik bir büyümeye hesaplanan 22,5 milyon adet sevk etti ve tüm yıl boyunca 61,8 milyon adet sevk ettiler ve bu da yıllık %7’lik bir büyüme hesapladı.

Samsung, 2022’nin 4. çeyreğinde 7,7 milyon adet ve 2022’de 30,3 milyon adet sevk ile 2. sırada yer aldı. Amazon, 2022’nin 4. çeyreğinde sevk edilen 2,5 milyon adet ve 2022’de sevk edilen 16 milyon adet ile üçüncü sırada yer aldı. Listenin kalanını ise 11,6 milyon adet kargoya veren Lenovo, ardından 2022’de 9,1 milyon adet gönderen HUAWEI oluşturuyor. Özellikle Lenovo, 2022 yılının tamamı boyunca yıllık bazda %34,6 düştü.

Chromebook’larla ilgili olarak Acer, 4,2 milyon adet sevk edildi ve yıllık bazda %33,8 azalarak pazara öncülük etti. Dell %24,3’lük bir düşüşle 4,1 milyon adet sevk etti ve Lenovo bunları 3,7 milyon adet sevk edildi ve yıllık bazda %54,4 büyük düşüşle takip etti. HP, 2022’de toplam 3,5 milyon adet sevkiyat ve yıllık bazda %65,6’lık büyük bir düşüşle 4. sıraya yükseldi.

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2022’nin 4. çeyreğinde tüm pazar genel olarak düşüşler gördü. İlk sırayı alan HP, yıllık bazda %116,7’lik bir büyüme olan 2022’nin 4. çeyreğinde 1,0 milyon adet sevk etti, onu 0,7 milyon adet sevk eden ve yıllık bazda %43,4 azalan Acer izledi. Lenovo, 0,5 milyon adet sevk edildi ve yıllık bazda %24,6 azalarak 3. sırada yer aldı.