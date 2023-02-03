Apple, bir yıl içinde yüzde 8,6 artışla 97,3 milyar dolarlık rekor satış açıklayarak 2022’ye yüksek bir notla başlamıştı. Ancak sonraki aylar şirket için özellikle zor geçti. Cupertino merkezli firma, iPhone 14’ün piyasaya sürülmesine rağmen son çeyrekte trendi tersine çevirmeyi başaramadı. Sonuç olarak şirket, 2021’in son çeyreğine kıyasla yüzde 5’lik bir düşüşle yalnızca 117,2 milyar dolar kazandı.

Bu düşüş, pandemi sırasındaki rekor satışlar bağlamında görülmesi gerekse de Amerikan devi için hala önemli. Gerçekten de bu, 2016’dan bu yana satışlarındaki en büyük düşüş. CBNC’ye röportaj veren Tim Cook bu sonuca şaşırmış görünmüyor. Cook’a göre bu faktörler dolar, üretim sorunları ve makroekonomik ortam olarak belirtidi.

Apple 2016’dan bu yana en kötü satış rakamını açıkladı

Çin’deki yeni sınırlama önlemlerinin ardından uzmanlar, Apple’ın iPhone 14’lerde bir kıtlık yaşanmasını önleyip önleyemeyeceğini merak ediyordu. Ardından sonbaharda üretim tesislerinde şiddetli protestolar patlak vererek tedarik zincirini daha da ciddi şekilde etkiledi. Sonuç olarak, üretim yüzde 20 oranında düştü ve Apple için genel olarak olumlu olan yılın son çeyreğinde umulan sonuçlar elde edilemedi.

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Tim Cook CNBC’ye verdiği demeçte, “İçinde faaliyet gösterdiğimiz ortamın zorlu olduğunun da farkındayız. Aslında, yıl sonunda daha az satılan tek ürün iPhone’lar değil. MacBook’lar olağanüstü bir üçüncü çeyrek geçirirken, sonraki aylarda satışları serbest düşüşe geçti ve 2021’e kıyasla yüzde 28,66 azaldı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca ünlü CEO Tim Cook, şirketin giderlerini sınırlandırmak amacıyla önümüzdeki dönemde işe alımları yavaşlatacağını açıklayarak tepki gösterdi.