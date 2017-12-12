Synaptics Clear ID FS9500’i yani Dünya’nın ilk ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını duyurdu. Bu tarayıcı akıllı sektör devleri tarafından kullanılacak.

Synaptics, insan bilgisayar etkileşiminde akla gelen ilk firmalardan biri. Ürettikleri touchpad, parmak izi tarayıcı, görüntü birimleri, ve kullanıcı arayüzleriyle(HMI) insan bilgisayar etkileşimini geliştirmekte. Firma bugün itibariyle duyurduğu yeni parmak izi tarayıcısı sayesinde ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı dönemini başlattı. Neredeyse çerçevesiz ekranlar için tasarlanan bu tarayıcı ile kullanıcıların parmağı ekranın tarayıcı için ayrılan kısmına bir dokunuşu yeterli olacak.

Akıllı telefon pazarında firmaların farklılık için uğraştığı bu günlerde Synaptics sayesinde yeni bir süreç başlamış oluyor. Daha önce S8, Note8 ve iPhone X için ekrana gömülü tarayıcı dedikoduları çıkmış fakat bu cihazların hiçbirinde bu özellik gelmemişti.

Synaptics ayrıca bu ürünün çoktan üretimde olduğunu ve yeni tarayıcılarının akıllı telefon sektörünün ilk 5 markasının kullanacağını belirtti. Bu ilk 5 markanın kimler olacağına dair düşünürken firmanın basın konferansında bıraktığı ipucu yani “Endüstri hızlıca çerçevesiz oled sonsuz ekranlarına geçerken, parmak izi sensörünün olması gereken yer de ekranın içidir.” Bu sözler ile Samsung Galaxy S9 ve S9+’ın ekrana gömülü tarayıcı kullanan ilk telefon olacağını üstü kapalı da olsa söylüyor.

Elbette resmi olarak Samsung veya diğer firmalardan bu teknoloji ile ilgili bir açıklama gelmediği için sonucu Galaxy S9’un tanıtılmasıyla göreceğiz. Fakat bu durum Samsung için Apple’ın Face ID’ye karşı ilginç bir çözümü olabilir.