Microsoft, son SwiftKey güncellemesiyle iOS veya Android cihazlarda üçüncü taraf klavyelerini destekleyerek Bing AI deneyimine tek bir dokunuşla erişilebilmesini sağladığını duyurdu. Bu güncelleme, Microsoft’un yakın zamanda Android için SwiftKey beta sürümüne Bing Chat AI’yı sunmasından sonra geliyor.

SwiftKey’in en son sürümü, Bing deneyimlerinde geliştirmeler sunmak için genişletilmiş bir erişim noktası sağlıyor. Bunlar arasında, Bing, Skype, Microsoft Start ve Microsoft Edge uygulamalarındaki mevcut uygulama entegrasyonlarının güncellenmesi de bulunuyor. Microsoft, Bing hizmetlerini kusursuz bir kullanıcı deneyimine entegre etmek ve iyileştirmek için sürekli çaba gösteriyor.

Microsoft SwiftKey, Bing ile üç entegrasyon sunuyor. Bunlar; Chat, Tone ve Search. Chat, hareket halindeyken detaylı sorgulara izin veriyor ve zekice kelime oyunları bulmak veya yeni bir bölgedeki yeni arkadaşlara yerel restoranlar önermek gibi konuşma deneyimlerinizi zenginleştirmenize yardımcı oluyor.

