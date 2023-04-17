Microsoft, son SwiftKey güncellemesiyle iOS veya Android cihazlarda üçüncü taraf klavyelerini destekleyerek Bing AI deneyimine tek bir dokunuşla erişilebilmesini sağladığını duyurdu. Bu güncelleme, Microsoft’un yakın zamanda Android için SwiftKey beta sürümüne Bing Chat AI’yı sunmasından sonra geliyor.

SwiftKey’in en son sürümü, Bing deneyimlerinde geliştirmeler sunmak için genişletilmiş bir erişim noktası sağlıyor. Bunlar arasında, Bing, Skype, Microsoft Start ve Microsoft Edge uygulamalarındaki mevcut uygulama entegrasyonlarının güncellenmesi de bulunuyor. Microsoft, Bing hizmetlerini kusursuz bir kullanıcı deneyimine entegre etmek ve iyileştirmek için sürekli çaba gösteriyor.

Microsoft SwiftKey, Bing ile üç entegrasyon sunuyor. Bunlar; Chat, Tone ve Search. Chat, hareket halindeyken detaylı sorgulara izin veriyor ve zekice kelime oyunları bulmak veya yeni bir bölgedeki yeni arkadaşlara yerel restoranlar önermek gibi konuşma deneyimlerinizi zenginleştirmenize yardımcı oluyor.

Communicate and collaborate across the world. Welcome to SwiftKey with Bing integration, a new way to experience AI. https://t.co/K1nEhfTsOH pic.twitter.com/sJytiCfHfk — Bing (@bing) April 13, 2023

Tone, resmi iş e-postalarına, dil nüanslarına ve kelime seçimine yardımcı olarak, devam eden metninizi her duruma uygun şekilde özelleştirmenize yardımcı oluyor. Metniniz için profesyonel, gündelik, kibar veya özlü tonlar arasından seçim yapabilirsiniz. Arama, uygulamalar arasında geçiş yapmadan klavyenizden hızlı bir şekilde web’de arama yapmanızı sağlar. Bu, konuşmalar sırasında hava durumu, yakındaki restoranlar veya hisse senedi fiyatları gibi bilgileri aramak için kullanışlı.

İlginizi Çekebilir: Vivo Pad 2, Vivo’nun Kendi Geliştirdiği Ses Sistemi İle Gelecek

Bing uygulamasının tercümanı artık cinsiyet ayrımcılığından kaçınmak için alternatif eril ve dişil çeviriler sunuyor. Bu çeviriler, İngilizceden İspanyolcaya, Fransızcaya veya İtalyancaya yapılan çevirilerde kullanılabiliyor.