Popüler oyun platformu Steam, zaman zaman yaptığı kampanyalarla oyuncu topluluğunu heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu hafta sonu ise Forza Motorsport, Steam üzerinde sınırlı bir süre için ücretsiz olarak erişime açıldı. Peki Forza Motorsport neler sunuyor? Forza Motorsport nasıl ücretsiz alınır?

Forza Motorsport Neler Sunuyor?

Turn 10 Studios tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Forza Motorsport, yarış oyunu severler için gerçekçi bir simülasyon deneyimi vaat ediyor. Yeniden tasarlanan fizik motoru, dinamik hava koşulları ve günün farklı saatlerinde yarış imkanı gibi özelliklerle dikkat çeken yapım, yüzlerce lisanslı aracı ve dünyaca ünlü pistleri oyuncularla buluşturuyor. Özellikle rekabetçi çok oyunculu modları ve kariyer moduyla öne çıkan Forza Motorsport, Steam platformundaki bu ücretsiz hafta sonu etkinliğiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Steam‘in sunduğu bu kampanya, oyuncuların Forza Motorsport‘un sunduğu tüm içeriğe belirli bir süre boyunca hiçbir ücret ödemeden erişmesini sağlıyor. Normalde belirli bir ücret karşılığında satılan bu popüler yarış oyununu ücretsiz denemek, oyunun mekaniklerini, araç çeşitliliğini ve genel atmosferini yakından tanıma fırsatı sunuyor. Eğer gerçekçi bir yarış simülasyonu arayışındaysanız, Forza Motorsport‘un bu deneme sürümü tam size göre olabilir.

Forza Motorsport Nasıl Ücretsiz Alınır?

İlk adım olarak Steam hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ardından bu linkten oyunun sayfasına gitmelisiniz. Oyun sayfasında genellikle “Oyunu Oyna” veya benzeri bir butonla belirtilen ücretsiz deneme seçeneğini göreceksiniz. Bu butona tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve indirme işlemini başlatabilirsiniz.

İndirme ve kurulum tamamlandıktan sonra, kampanya süresi boyunca Forza Motorsport‘un keyfini çıkarabilirsiniz. Bu ücretsiz erişim süresi genellikle hafta sonuyla sınırlı olduğundan, oyunu deneyimlemek için fazla zaman kaybetmemek önemli. Eğer oyundan memnun kalırsanız, Steam genellikle bu tür kampanyalar sırasında veya sonrasında oyunu indirimli bir fiyattan satın alma imkanı da sunabiliyor. Bu sayede Forza Motorsport‘u kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Forza Motorsport, sunduğu derinlemesine simülasyon özellikleri, geniş araç yelpazesi ve görsel kalitesiyle yarış oyunu türünde önemli bir yere sahip. Steam‘deki bu ücretsiz erişim fırsatı, hem serinin müdavimleri hem de yeni oyuncular için harika bir olanak sunuyor. Direksiyon başına geçip Forza Motorsport dünyasına adım atmak için bu sınırlı süreli etkinliği değerlendirmeyi unutmayın.

İlginizi Çekebilir: Steam Türkiye en çok satanlar belli oldu! İşte Türkiye’de en çok satan oyunlar! (22-29 Nisan)

Siz Forza Motorsport hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.