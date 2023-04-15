Vivo bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonları olacak olan X Fold 2 ve X Flip üzerinde çalışıyor. Bunların haricinde diğer çalışmalarına da devam eden şirketin Vivo Pad 2 isimli yeni bir tablet üzerinde çalıştığı raporlanıyordu. Geldiğimiz noktada bugün tabletin ses sisteminin ve yazma motorunun Vivo tarafından geliştirileceği açıklandı. Detaylara bakalım.

Vivo, yaklaşmakta olan amiral gemisi tableti Vivo Pad 2’nin yapılandırmasını ortaya koyan yeni posterler yayınladı. Posterlere göre tablet markanın kendi bünyesinde geliştirdiği ve sürükleyici ve güçlü bir ses sunmayı vaat eden Liuyang süper ses sistemi ile donatılacak.

Bunun haricinde Vivo’nun yeni tabletinin ekranı kullanıcılara gerçekçi bir kağıt deneyimi sağlayacak. Bunu biraz daha açacak olursak tablet; bir kalemle kağıda yazarken yaşayabileceklerine benzer, gerçek ve dokunsal bir yazma deneyimi sağlayan, kendi geliştirdiği bir simülasyon yazma motoru ile gelecek. Bu, not almayı veya elle çizmeyi tercih eden kişiler için yararlı bir özellik olabilir.

Bundan önceki sızıntılara göre Vivo Pad 2, 2.8K çözünürlükte 144hz ekran yenileme hızına sahip 12.1 inç büyüklükte bir ekranla birlikte gelecek. Bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılacak.

Vivo Pad 2 kaputun altında MediaTek Dimensity 9000 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti gücünü 44W kablolu hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Tablet arka tarafta ikili bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumunda bizleri 13 MP çözünürlükte bir ana kamera ve 2 MP çözünürlükte bir makro kamera karşılayacak.