Swatch Kendi Akıllı Saat İşletim Sistemini Geliştirmeye Hazırlanıyor

Android Wear’a bir tokatta saat sektörünün devi Swatch Group’dan geldi ve Android Wear yerine kendi işletim sistemini kullanacağını açıkladı.

Swatch’ın CEO’su Nick Hayek bugün verdiği röportajda giyilebilir teknolojilerin önemli bir tüketici elektroniği olduğunu ve bunun için kendi bağımsız işletim sistemlerini geliştireceklerini açıkladı. Henüz adı açıklanmaya işletim sistemi daha az batarya tüketecek ve diğer saatlere göre daha güvenli olacak. Yeni işletim sistemine sahip ilk saat serisi Tissot marka olacak ve 2018 yılının sonunda satışa çıkacak.

Hayek şirketin işletim sistemini geliştirirken basit ve minimal bir tasarım benimseyeceğini ayrıca Silikon Vadisi’nin çeşitli giyilebilir teknolojileri geliştiren girişimlerine de işletim sistemini lisanslayabileceklerini belirtti. Şirketten şimdiye işletim sistemi hakkında 100’den farklı firma bilgi istedi.

Giyilebilir cihazlar için işletim sistemi geliştirmek kolay değil. Bildirimler, popüler üçüncü parti uygulamaları ve kullanıcıların istediği tüm diğer özellikleri gö önünde bulundurmak gerekir. Şirketin bünyesinde Swatch, Tissot ve Omega gibi dünya çapında bilinen lüks saatler bulunuyor. Diğer taraftan Google’ın elinde ise Tag Heuer gibi bir dev var. Tag geçtiğimiz günlerde 1600 dolarlık Connected Modular 45 modelini tanıtmıştı.