Swamp Thing ilk fragmanı paylaşıldı!

Ünlü çizgi roman şirketi DC‘nin video stream platformu DC Universe‘de yayınlanacak olan Swamp Thing dizisinden ilk uzun fragman paylaşıldı.

Swamp Thing

Dünyaca ünlü çizgi roman şirketi DC, stream platformunu 15 Eylül‘de kullanıcılara sunmuştu. Platform ilk orijinal yapımları Titans ve Doom Patrol’le izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Servisin 31 Mayıs‘ta yayınlanacak olan korku türündeki yeni süper kahraman dizisi Swamp Thing‘in ilk uzun fragmanı yayınlandı.

Dizinin yapımcı koltuğunda Saw, The Conjuring ve Insidious gibi popüler korku filmlerinin yönetmeni James Wan oturuyor. Yapımın oyuncu kadrosunda ise Crystal Reed, Derek Mears, Virginia Madsen, Jeryl Prescott, Will Patton, Jennifer Beals ve Leonardo Nam gibi isimler yer alıyor.

Dizide; CDC‘de (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) çalışan bir bilim insanı olan Abby Arcane’in gizemli ve korkunç sırlar içeren karanlık bir bataklığı araştırmak için gittiği memleketi Louisiana’da yaşadığı ilginç olaylara tanık olacağız.