Yeni Batman: Robert Pattinson

Son haberlere göre popüler gençlik filmi serisi Twilight‘la tanınan genç aktör Robert Pattinson yeni Batman filminde yarasa adama hayat verecek.

Yeni Batman filmi hakkında bilinenler

Anlaşma henüz kesinleşmese de Robert Pattinson‘un 24 Haziran 2021’de vizyona girmesi beklenen Batman filminde efsane süper kahramanı canlandırması bekleniyor. Aktör sinemada yarasa adam kostümünü giyen yedinci oyuncu olacak.

Cloverfield (2008) ve War for the Planet of the Apes (2017) filmleriyle tanınan Matt Reeves‘in yöneteceği filmde kahramanı Ben Affleck‘in oynamayacağı geçtiğimiz ocak ayında duyurulmuştu. Ama Affleck hâlâ projenin yapımcı koltuğunda oturuyor. Pattinson, Affleck‘in olgun Batman‘inin aksine Christopher Nolan‘ın yönettiği filmlerdekine benzer bir şekilde Bruce Wayne‘in gençlik dönemini canlandıracak.