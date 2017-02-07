Suriyeli Mülteci Sahte Haberlerden Dolayı Facebook’u Mahkemeye Verdi

Amerikan başkanlığı seçimlerinden bu yana Facebook’un başı sahte haberlerden dolayı bir dünya derde girdi ve bu problemin ardı arkası kesilmiyor.

Facebook’u bu seferde Angela Merkel ile fotoğraf çekilen bir Suriyeli mülteci mahkemeye verdi. Almanyada yaşamaya başlayan Anas Modamani bunu kutlamak için Angela Merkel ile bir selfie çekildi. Daha sonra sosyal medyada kendisi ile ilgili bir sürü yanlış haberler çıktı.

Bu haberlerde Modamani’nin azılı bir terörist olduğu ve kanlı eylemlerle ilgili ilişkisi olduğu haberleri çıktı. Bu haberlerde de Merkel ile olan fotoğrafı kullanıldı. Bu haberlerin bir kısmı platformdan kaldırılsa da hala birçok haber sitede yer alıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklama ise mahkemenin gereksiz olduğu. Şirket bu problemi çözmenin en etkili yolunun mahkemeden geçmediğini düşünüyor. Olayın yanlış haber konusunda son derece hassas olan Almanya da yaşanmış olması da bir kat daha önemli hale getiriyor. Almanya özellikle yaklaşan seçim döneminde yanlış haber konusunda Facebook’u kesin bir dille uyardı.