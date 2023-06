Nintendo’nun, gerçekten başarılı bir franchise olan Super Mario’yu geri getirmesi uzun zamandır beklenen bir gelişme. 2D Super Mario Bros. oyunlarına olan ilgi bir süredir tatmin edilmemişti. Tabii ki, Super Mario Maker oyunları mevcuttu, ancak kendileri oyun yapma sürecine girmek istemeyenler için son orijinal 2D Mario oyunu New Super Mario Bros. U idi, ki bu oyun 2012 yılında piyasaya sürüldü.

Son birkaç haftadır Nintendo’nun yeni bir 2D Mario oyununu duyuracağına dair söylentiler dolaşıyordu ve bugün Nintendo Direct etkinliğinde sonunda beklenen duyuru yapıldı. Yeni oyunun adı Super Mario Bros. Wonder ve adından da anlaşılacağı gibi birçok harika ve ilginç yeni öğeyle dolu olacak gibi görünüyor.

Oyun, 2.5D arka plan üzerinde neredeyse etiket gibi duran, akıcı animasyonlu karakterler içeren yeni bir görsel stile sahip. Bu seferki büyük özellik ise “Harika Çiçekler” olarak adlandırılan öğelerdir. Bu çiçeklere dokunduğunuzda, dünya garip şekillerde tepki verecek. Düşmanlar bayrak direğini taşıyabilecek, borular canlanabilecek ve daha birçok sürprizle karşılaşabileceksiniz. Oyunda ayrıca 4 oyunculu kooperatif modu, yeni güçlendirmeler ve oynanabilir Daisy karakteri de yer alacak. Aşağıdaki videoyu izleyerek tüm bu güzelliği kendiniz görebilirsiniz.

Nintendo oyun ile ilgili olarak; “Super Mario Bros. Wonder: 2D yandan kaydırmalı Super Mario Bros. oyunlarının bir sonraki evrimi Nintendo Switch’e gidiyor. Oyunda bir Wonder Flower’a dokunduğunuzda, dünyanın harikaları açılır, borular canlanabilir, düşman orduları görünebilir, karakterler örneğin görünüşlerini değiştirebilir ve oyunu öngörülemeyen şekillerde dönüştürür. Her kursta heyecan ve farklı sürprizler sizi bekliyor. Super Mario Bros. Wonder; Mario, Luigi ve Toad gibi tanıdık karakterlere ek olarak oynanabilir karakterler olarak Prenses Şeftali, Prenses Papatya ve Yoshi’yi içeriyor. Artı, Süper Mario Kardeşler. Wonder, Mario’nun Elephant Mario’ya dönüşmesine izin veren en yeni güçlendirmesinin ilk çıkışını görüyor. Bu oyun başka hangi harikaları içerebilir?” ifadelerini kullandı.