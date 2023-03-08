2002’de GameCube için çıkan orijinal Metroid Prime, açıkçası Nintendo tarafından yapılmayacak bir konsept gibi geliyor. O zamanlar Japon şirketi, Nintendo 64’ün Sony’nin PlayStation’ı tarafından 3:1 farkla satılmasıyla konsol savaşlarındaki ilk büyük yenilgisinden çıkıyordu. Dünyanın en tanınmış karakterlerinden ve başlıklarından bazılarına sahip olmalarına rağmen, Nintendo yeni bir konsept ile tanıtmıştı.

İçindekiler Metroid Prime Remastered İnceleme

Metroid Prime Remastered İnceleme

1986’da başlayan serinin beşinci girişi olan Prime, serinin tüm özelliklerini izole edici bilim kurgu korku atmosferi, labirent dünya tasarımı ve keşif/bulmaca tabanlı oyun döngüsü aldı ve onları sadece çarpıcı 3D’de değil, birinci şahıs bakış açısıyla yeni FPS ile de hayata geçirdi. Sadece seri için değil tüm GameCube dönemi için yüksek bir ölçüt belirleyen çığır açan çığır açan bir sürümdü. Şimdi Nintendo Switch için Metroid Prime Remastered karşımıza çıktı.

Metroid Prime Remastered, modern Nintendo’nun yapacağı türden bir konsept. Güzel bir şekilde işlenmiş olmasına rağmen, süzleştirilmiş geniş ekran sunumu, modernize edilmiş kontroller ve çok memnuniyetle karşılanan erişilebilirlik seçenekleriyle oynanabilirliğini artırıyor.

Prime’ın bu versiyonu hakkında kutlanacak çok şey var. 2002 versiyonu Metroid dünyasını muhteşem bir şekilde hayata geçirdi ve bu remaster onu mümkün olan her şekilde geliştiriyor. Görsel ve mekanik olarak, bugünlerde çok moda olan şeyi yapıyor. Orijinalini hatırladığınız gibi bakmak ve oynamak, olduğu gibi değil. Oyunu 20 yıl sonra ilk kez başlattıktan sonra bile hala tad veriyor.

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Görsel olarak da, her şey orijinaline göre daha iyi görünüyor. Ancak bu yeniden yapım dürüst olmak gerekirse Switch’teki en iyi görünen oyunlardan biri diyebiliriz. Oyundaki gölgeleme ve doku seviyesi, 2002 yinelemesinin çamur gibi görünmesini sağlıyor. Ayrıca, özellikle yaşlanan Switch donanımında performans göstermekte zorlanan çok sayıda yeni birinci ve ikinci taraf Nintendo oyunuyla karşılaştırıldığında şaşırtıcı derecede kararlı. Sadece 2021’in 2D odaklı Metroid Dread’i, Switch’te bu kadar iyi görünen bir oyun olarak akla geliyor.

Samus’un son birkaç yıldır hakkını aldığını görmek güzel. Yeni gelenler için Metroid serisi biraz tanıdık gelebilir. Ridley Scott’ın 1979 yapımı Alien filminden büyük ölçüde ilham alıyor ve yaratıklarla çevrili izole bir korku alanına güçlü bir kadın başrolü yerleştirdi. Seri, Nintendo tasarım felsefelerinin birleştirilmesiyle başladı. Super Mario Bros.’un hassas platformlanması, The Legend of Zelda’nın öğe tabanlı keşfiyle buluşuyor.

Oyunu genel olarak özetleyecek olursak Wii sürümünden bile daha iyi göründüğünü ve mekaniklerin nispeten iyileştirildiğini söyleyebiliriz. Metroid evrenini seven ve Nintendo Switch’te FPS oyunu oynamak isteyenler bu oyuna mutlaka bir şans vermeli diye düşünüyoruz.