MEIZU, donanım ve yazılımın entegrasyonunu merkeze alan yapay zeka ekosistemiyle küresel büyüklüğünü arttırıyor. Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Avrupa gibi büyüyen pazarlarda çeşitli cihazlarla popülerlik kazanan marka, bugün düzenlediği “Global Tanıtım Etkinliği” ile akıllı telefonlardan XR gözlüklere, akıllı yüzüklerden tablet ve arayüz sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini tanıttı. Peki yeni MEIZU Note 22 serisi özellikleri neler? İşte MEIZU Note 22 özellikleri ve fiyatı.

MEIZU Note 22 Pro 5G

MEIZU Note 22 Pro, titanyum alaşımlı gövdesiyle darbeye dayanıklık sağlarken, iç kısımda şok emici yapılarla destekleniyor. Cihaz, 1.8 metreden düşmelere karşı test edilmiş ve IP68 sertifikasıyla tam toz ve su koruması sağlıyor.

Snapdragon 7S işlemcisi ve 16 GB RAM (artı 12 GB sanal RAM) ile desteklenen cihaz, 6.78 inç 1.5K ekranı ve 144Hz yenileme hızıyla çok akıcı bir deneyim sunuyor. 6.200 mAh batarya ve 80W hızlı şarj özellikleri de cihazın öne çıkan diğer tarafları. Fiyatlar 299 ila 369 dolar arasında değişiyor.

Teknik Özellikler

Snapdragon 7S işlemci

16GB RAM + 12GB sanal RAM

6.78” 1.5K ekran, 144Hz

50MP ana kamera

6.200 mAh batarya, 80W şarj

IP68 sertifikalı

MEIZU Note 22

MEIZU Note 22, 108 MP ana kamerasıyla dikkat çekiyor. 8MP ultra geniş ve 2MP portre kamerasına ek olarak önde 32MP çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alıyor. MediaTek Helio G99 işlemcisi, 8GB RAM ve 1TB’a kadar depolama ile performans tarafı da destekleniyor.

6.78 inç FHD+ AMOLED ekranı 120Hz tazeleme hızı sunarken, 5.000 mAh batarya ve 40W hızlı şarj ile geliyor. IP54 koruma sertifikası mevcut. Bu modelde Helio G99 işlemci kullanıldığı için, cihazda 5G desteği bulunmadığını hatırlatalım.

Teknik Özellikler

MediaTek Helio G99

8GB RAM + 8GB sanal RAM

6.78” AMOLED ekran, 120Hz

108MP + 8MP + 2MP kamera, 32MP selfie

5.000 mAh batarya, 40W şarj

IP54 dayanıklılık

MEIZU Note 22 5G

MEIZU Note 22 5G, geleneksel Çin mimarisinden esinlenen tasarımı, Titan Shield alaşım çerçevesi ve IP65 korumasıyla öne çıkıyor. 50MP AI destekli üçlü kamera kurulumu ve 24GB RAM (sanal RAM dahil) ile güçlü performans sunuyor.

6.600mAh batarya 48 gün bekleme süreli ve 40W hızlı şarj destekli. LCD ekranı 6.78 inç büyüklüğünde ve 120Hz tazeleme hızına sahip. Cihazda 5G destekli bir işlemciye yer verildiği için, isminden de anlaşılacağı üzere bu cihazda 5G desteği var.

Teknik Özellikler

50MP üçlü kamera sistemi

24GB RAM (sanal dahil)

6.78” LCD ekran, FHD+, 120Hz

6.600mAh batarya, 40W şarj

IP65 sertifikalı

MEIZU Mblu 22 Pro

Uygun fiyatıyla dikkat çeken Mblu 22 Pro, MediaTek Helio G81 işlemcisi ve 8GB RAM (8GB sanal RAM) ile geliyor.

6.79 inç FHD+ ekran 120Hz tazeleme hızı sunarken, 5.000 mAh batarya ile uzun ömür sağlıyor. 50MP ana kamera da fiyata göre iyi performans sağlıyor.

Teknik Özellikler

MediaTek Helio G81

8GB RAM + 8GB sanal RAM

6.79” FHD+ ekran, 120Hz

50MP ana kamera

5.000mAh batarya

MEIZU Mblu 22

En uygun fiyatlı model olan Mblu 22, 90Hz ekran, 12GB RAM (4+8GB sanal) ve 5.000 mAh batarya sunuyor. Giriş seviyesi bir cihaz olmasına rağmen performans ve ekran kalitesi beklentilerin üzerinde.

Teknik Özellikler

90Hz ekran

12GB RAM (4+8 sanal)

5.000mAh batarya

StarV Ring2

StarV Ring2, uyku takibi, stres ve vücut sıcaklığı izleme, egzersiz takibi ve hiper glisemi riski analizleri gibi sağlık odaklı yetenekleriyle dikkat çekiyor.

15 gün pil ömrü sunan bu akıllı yüzük, ayrıca aramaları cevaplama, fotoğraf çekme ve müzik kontrolü gibi ek işlevlere de sahip. Aylık abonelik ücreti olmadan kullanılabilir olması da önemli bir avantaj.

Teknik Özellikler

Uyku, stres, şeker riski takibi

15 gün pil ömrü

Arama, müzik, fotoğraf kontrolü

Ceramic yapı, hafif tasarım

StarV View

StarV View AR gözlüğü, 188 inç’lik sanal ekran deneyimiyle çarpıcı bir görsel sunum sağlıyor. 120Hz yenileme hızı, 700 nit parlaklık, çift mikrofonlu gürültü engelleme ve ekran üzerinden arama cevaplama gibi detaylarla çok yönlü bir kullanım sunuyor. 74 gramlık ağırlığı ve ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanımda rahatsızlık yaratmıyor.

Teknik Özellikler

188 inç sanal ekran deneyimi

120Hz tazeleme hızı

700 nit parlaklık, 10 seviye

74g ağırlık

Dual mic, ses gizliliği odaklı tasarım

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Meizu ürünler nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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