HUAWEI, Okula Dönüş Kampanyası kapsamında MateBook D15 i3, MateBook D15 R5, MateBook D16 i7, MatePad 11, ve nova Y90 ürünlerinde indirim fırsatları sunuyor.

Bakmakta fayda var: Denemeniz Gereken 6 Uygulama! (Eylül 2022)

MateBook D16 i7, 20.499 TL fiyat etiketinin üzerine 500 TL sepet indirimi almasının haricinde 4.498 TL değerinde hediyeler (MateView SE ve Klasik Sırt Çantası) ile birlikte geliyor. Alışveriş sonrası yorum bırakanlar ayrıca AX3 Dual Core yönlendirici kazanıyor. HUAWEI Topluluk sayfalarında deneyimini paylaşanlar ise MatePad T10s 32GB kazanma şansı yakalıyor.

MateBook D15 R5 12.499 TL fiyatla satışa sunulurken, 4.148 TL değerinde MateView SE ve Swift Sırt Çantası hediye ediliyor. Ayrıca FreeBuds SE ile birlikte alındığında kulaklığa %25 indirim yapılıyor.

MateBook D15 i3, 9.999 TL fiyatının yanı sıra 649 TL değerinde Swift Sırt Çantası hediye olarak tüketicilere sunuluyor.

MatePad 11’in 7.799 TL fiyatına sepette 300 TL sepet indirimi uygulanıyor. Ayrıca 3.447 TL değerinde manyetik klavye, M-Pencil kalem ve Swift sırt çantası hediyesi ediliyor. Alışveriş sonrası yorum bırakanlar ayrıca AX3 Dual Core yönlendirici kazanıyor.

Huawei’nin en yeni akıllı telefonu nova Y90 açık mavi rengi, Watch Fit 2 mavi rengi ve FreeBuds SE mavi rengi toplam fiyatı 11.247 TL yerine Okyanus paketi kapsamında sadece 8.397 TL’ye düşüyor, böylece 2.850 TL indirim uygulanıyor.

HUAWEI’nin Okula Dönüş Kampanyası’nın detayları ve diğer ürünlerdeki indirimler kampanya sayfasından incelenebilir.