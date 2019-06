Stranger Things mobil oyunu geliyor!

Stranger Things mobil oyunu Netflix‘in E3 etkinliğinde düzenlediği konferansta tanıtıldı. Konum bazlı oyun RPG türünde olacak.

Stranger Things mobil oyununun konusu

2016 yılında ilk sezonuyla izleyicilerle buluşan dizi, fantastik ve korku türlerini dramayla başarıyla birleştiriyordu. 1980‘li yıllarda geçen dizide bir grup gencin arkadaşlarının kayboluşunun ardından onu bulmaya çalışmaları konu ediliyordu. Bu süreçte kahramanlarımız fantastik yaratıklarla mücadele etmek ve arkadaşlarını kurtarmak için Upside Down isimli karanlık yeraltı dünyasına inmek zorunda kalıyorlardı.

Free-to-play tarzında olacak olan mobil oyun kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. Oyunun geliştiricisi ise yine popüler bir dizi olan The Walking Dead‘in mobil oyununa (The Walking Dead: Our World) imza atan Helsinki‘li şirket Next Games olacak. Stranger Things oyunu da The Walking Dead: Our World gibi RPG/yapboz türünde olacak. Netflix‘in interaktif oyunlar yöneticisi olan Chris Lee etkinlikte oyunun Google Maps entegrasyonlu konum bazlı bir yapıda olacağını söyledi. Bu sayede oyuncular oyunu oynarken daha aktif olacaklar ve kendilerini daha çok oyunun içinde hissedecekler.

Oyunda kullanıcılar diğer oyuncularla beraber gruplar oluşturarak Upside Down‘daki şeytani yaratıklarla savaşacaklar. Lee ayrıca oyunun görsel yapısında dizinin de geçtiği 1980‘li yıllarda gazetelerde yayınlanan karikatürlerin tarzından etkilenildiğini belirtti.

Stranger Things mobil oyunu gelecek yıl iOS ve Android kullanıcılarına sunulmaya başlanacak. Dizinin sekiz bölümden oluşan merakla beklenen üçüncü sezonu ise 4 Temmuz‘da Netflix’te yayına girecek.