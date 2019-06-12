PUBG Mobile 0.13.0 güncellemesi sunuldu

PUBG Mobile, birçok yeni özellikle birlikte 0.13.0 güncellemesini hem Google Play Store’da hem de App Store’da aynı anda yayınladı.

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PUBG Mobile’nın son güncellemesi birçok değişiklik ile birlikte karşımıza çıkıyor. En büyük yeniliklerden birisi oyuna ‘Team Deathmatch’ modunun eklenmesi oldu. Oyuncular bu modda 4 v 4 takımlar halinde birbiriyle çatışacaklar. Ayrıca oyuna emülator ve hile gibi üçüncü parti yazılımların daha iyi tespit edilebilmesi için gelişmiş bir yazılım eklendi. Yeni PUBG 0.13.0 güncellemesi, Android için 1.98GB ve iOS için 2.45GB‘lık bir indirme boyutuna sahip olacak.

PUBG Mobile oyunun baş yapımcısı TS Jang tarafından yapılan açıklamada, üzerinde çalışılan güncellemeyle, oyuncuların bildiği ve sevdiği Erangel‘i olabildiğince özüne bağlı kalarak yeniden dizayn edileceği belirtildi.

Jang aynı zamanda oyuna eklenecek yeni özelliklerden de bahsetti. PUBG YouTube hesabından yayınlanan videoda da güncellemenin içeriğine dair bilgiler sunuldu.

PUBG Mobile 0.13.0 güncellemesi neler sunuyor?

Yeni Mod: Takımlı Ölüm Maçı.

Evo Alanına Takımlı Ölüm Maçı eklendi.

Hile tespiti geliştirildi.

MVP vitrini eklendi.

Oyuncular artık karda iz bırakıyor.

Godzilla teması eklendi.

Yeni popülerlik hediyesi, sıralama ödülleri ve unvanları eklendi.

Diğer İyileştirmeler