STK’ların dijital dönüşümü dünyayı değiştiriyor

İstanbul’un merkezindeki veri merkezi Radore, daha yaşanılabilir bir dünya için Sivil Toplum Kuruluşlarının dijital dönüşüme duyduğu ihtiyacı ve başarılı olabilmeleri için gereken ekonomik değeri ortaya koyuyor.

Dijital Dönüşümün STK’ların da temel ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı için belirlediği ve Türkiye’nin de altında imzası bulunan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini hayata geçirebilmek için 6 trilyon dolarlık kaynak gerekiyor. Eğer bu hedefe ulaşılmak isteniyorsa, hem STK’ların ihtiyaç duyduğu bu devasa kaynağa ulaşmalarına yardımcı olmak hem de eldeki imkanları daha verimli hale getirmek için dijital dönüşüm büyük önem taşıyor. Dünya Ekonomik Forum’un dijital dönüşüm araştırmasına göre, 2025 yılına kadar dijital dönüşüm 100 trilyon doların üzerinde yepyeni bir ekonomik fırsat doğuracak. Biz de Radore olarak, daha iyi ve yaşanılabilir bir dünya için STK’lara ve bu dönüşümü sağlayacak girişimlere destek veriyoruz” dedi.

Sadi Abalı, aralarında Tohum Otizm Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) de bulunduğu toplam 44 STK’ya Radore olarak hizmet verdiklerini açıklarken, bu STK’lara yılda toplam 60 bin lira değerinde destek olduklarını belirtti. Bunun yanında Radore’nin bugüne kadar Yuvarla.com gibi 110’dan fazla girişimciye 9 milyon dolar değerinde hizmet desteği verdiğini açıklayan Abalı, İTÜ Çekirdek, Kworks, StartersHub, İTÜ Ginova, Yıldız Teknopark, Sucool, Bilkent Cyberpark gibi Türkiye’deki birçok önemli kuluçka merkezi ile de işbirliklerinin devam ettiğini belirtti.

Küsuratlar 1,1 milyar liralık kaynak yaratılabilir

Mağazalardaki bağış kumbaralarını kartlı ödeme alışkanlıklarına uyarlayan bir sosyal girişim olan Yuvarla, bir mağazada, bakkalda, restoranda veya online olarak yapılan harcamalardaki küsuratları yukarıya yuvarlayarak aradaki kuruşların seçmiş olduğunuz sivil toplum kuruluşuna bağışlanmasını sağlıyor. Bağışlar doğrudan seçilen sivil toplum kuruluşu tarafından tahsil ediliyor ve Yuvarla bu bağışlara dokunmadığı gibi herhangi bir komisyon da almıyor.

Yuvarla Kurucusu Emre Danacı, “Yuvarla’nın yeni yapısının hayata geçmesi için hayati öneme sahip banka entegrasyonları yapılandırılırken, daha önce hiçbir servis sağlayıcının sunamadığı bankalarla güvenli bağlantı kurabilme imkânını Radore’nin hizmet altyapısı aracılığıyla sağladık. Radore’nin Yuvarla için sağladığı ücretsiz sunucularla sistem altyapımız kesintisiz olarak 7/24 çalışıyor” dedi.

Bağışlanacak kuruşların boyutları küçük gibi gözükse de Yuvarla’nın ülkemizde büyük bir potansiyeli var. Sadece geçen 1 senede yalnızca tek seferde kuruşlarımızı bağışlayarak sosyal ve çevresel sorunlar için kullanılabilecek 1,1 milyar liralık bir kaynak yaratılabilirdi. Böyle bir maddi kaynak ile TEGV gibi bir STK, her yıl 900 binden fazla çocuğun daha iyi eğitim alması sağlayabiliyor.

27 bini aşkın üyeye ev sahipliği yapıyor

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ise “Vakfımız, 2003 yılında otizmli çocukları erken tanı ve eğitimle topluma kazandırmak, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit şart ve fırsatlarla yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla kuruldu. En önemli çalışmalarımızdan biri otizmli çocuklar, aileleri ve onlarla çalışan uzmanlara yurt çapında destek olmak. 5 bölüm ve 20 modülden oluşan, 175 video içeriğini içerisinde barındıran, aileler ve eğitimciler için otizmli çocukları geleceğe hazırlamakta önemli bir yeri olan 27.745 üyeli Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı; 2016 yılından bugüne Radore Veri Merkezi’nin kıymetli destekleri ile barındırılıyor. O tarihten bugüne kullanıcılar hızlı ve sorunsuz olarak portala erişim sağlayabiliyor. Katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda söz alan TEGV İş Geliştirme Müdürü Fulya Kulabaş, işbirliği kapsamında görüşlerini şu şekilde aktardı:

“Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) olarak yaklaşık 1,5 seneden beri Radore ile birlikte çalışıyoruz. TEGV bilişim teknolojileri mimarimizde önemli bir yer tutan, standartlarımız ve kaynaklarımız ölçüsünde ilerlememize olanak veren; aynı zamanda yeni projelerimizi hayata geçirme konusunda temel alt yapı ve geliştirme ihtiyaçlarımız dahilinde ürettikleri çözüm senaryoları ile Radore’yi bir paydaşımız olarak konumlandırıyoruz.”