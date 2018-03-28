Firefox, sizi Facebook’tan koruyacak bir eklenti geliştirdi!

Facebook son günlerde epey zorlu bir süreç yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde patlak veren Cambridge Analytica skandalı sonrası şirket hisseleri ciddi anlamda düştü ve #DeleteFacebook kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar Tesla, SpaceX ve Playboy‘un Facebook sayfalarını kapattığına şahit olduk. Tabii ki birçok kişi, şahsi Facebook hesaplarını da silerek kampanyaya katıldı.

Şimdi de olayının patlak vermesinin ardından Firefox, kullanıcıları için resmi bir eklenti geliştirdi

Firefox yeni eklentisiyle verilerinizi koruyor

Facebook Container Extension ismiyle kullanıcılara sunulan eklenti, resmi blog gönderisinde söylendiği üzere kullanıcıların Facebook verisini kontrol edebilmesi amacıyla geliştirildi.

Bu eklenti, sizin kimliğinizi gizli bir “konteynır”da tutarak, diğer web sayfalarında gerçekleştirdiğiniz aktivitelerin Facebook tarafından alınmasını zorlaştırıyor. Firefox böylece “değerli bulduğunuz servisi kullanmayı bırakmak yerine, sizinle ilgili toplanabilecek verileri kısıtlayabilirsiniz” diyor. Tabii ki akıllara hemen “ya Facebook verilerimi Firefox alırsa?” sorusu gelebilir. Firefox, resmi blog gönderisinde kullanıcılardan hiçbir veri alınmayacağını ve sadece kaç kişinin bu eklentiyi kurduğunu bileceklerini söylüyor.

Eklentiyi kurduğunuzda bütün Facebook çerezleriniz siliniyor ve hesabınızdan çıkış yapılıyor. Yeniden Facebook’a girdiğinizde ise mavi renkli “konteynır sekmesi” açılıyor ve hesabınıza giriş yapıp normal bir şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Bundan sonra Facebook’un dışarısına çıkacağınız bir bağlantıya tıkladığınızda, ilgili bağlantı “konteynır”ın dışında açılıyor. Yani bir başka deyişle Facebook ile diğer web siteleri birbirinden ayrı tutuluyor. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere resmi blog göndersinden ulaşabilir, eklentiyi ise buradan indirebilirsiniz.