Julien’s Auctions tarafından Pazar günü yapılan açıklamaya göre, 1970’lerin ortalarından kalma “iyi kullanılmış” kahverengi süet Birkenstock’lar, bir çift sandalet için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat rekorunu kırdı.

Müzayede evinin açıklamasına göre, Steve Jobs’un Apple’ı kurduğu Kaliforniya’daki ev tarihi bir sit alanı ve Jobs’un burada volta atarken giydiği sandaletler yaklaşık 220.000 dolara satıldı.

Julien’s Auctions’ın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, 1970’lerin ortalarından kalma “iyi kullanılmış” kahverengi süet Birkenstock’lar, bir çift sandalet için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat rekorunu kırdı.

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Müzayede evinin web sitesindeki listede “Mantar ve jüt ayak tabanı, Steve Jobs’un yıllarca kullanımdan sonra şekillenen ayaklarının izini koruyor” denildi.

Julien’s, sandaletlerin 60.000 $ getirmesinin beklendiğini ancak NFT ile birlikte nihai satış fiyatının 218.750 $ olduğunu söyledi. Alıcının adı açıklanmadı.

Jobs ve Steve Wozniak Apple’ı 1976 yılında Jobs’un ailesinin Los Altos, Kaliforniya’daki evinde kurmuşlardı. Ev 2013 yılında Los Altos Tarih Komisyonu tarafından tarihi bir dönüm noktası olarak adlandırıldı.