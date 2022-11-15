The New York Times‘a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen kişiler, Amazon’un yaklaşık 10.000 çalışanını işten çıkarmayı planladığını söyledi. Bu haftadan itibaren ilk işçiler işten çıkarılacak. Bu, teknoloji şirketi için şimdiye kadarki en büyük işten çıkarma turu olacak.

Yaklaşan işten çıkarmalar esas olarak şirketin kurumsal ve teknoloji departmanlarını etkileyecektir. Gazete özellikle Amazon’un sesli asistanı Alexa’dan sorumlu departmandan bahsediyor. Satış ve insan kaynakları departmanları da bu durumdan etkilenecektir. Geçtiğimiz aylarda, e-ticaret, bulut bilişim ve yayıncılık devi, bulut bölümü için ofis çalışanları da dahil olmak üzere çeşitli bölümler için yeni çalışan alımını durdurdu.

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New York Times daha sonra, işe alım görevlilerine bu haberin çok ani bir şekilde verildiğini ve bir hafta sonrasına kadar değişen başvuru süreci hakkında tam olarak bilgilendirilmediklerini öğrenmeyi başardı. Amazon, bilindiği kadarıyla, etkilenen çalışanlar da dahil olmak üzere, yaklaşan işten çıkarma turuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Amazon, küresel olumsuz ekonomik durum nedeniyle büyük çaplı işten çıkarmalara giden tek teknoloji devi değil. Örneğin bu ayın başlarında Meta’nın 11.000 çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldığı açıklandı. Bu arada, Facebook ve Instagram’ın ana şirketi karşılaştırmalı olarak daha kötü durumda. İşten çıkarılan 11.000 çalışan şirketin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturuyor. Amazon’un ayrılacağı iddia edilen 10.000 çalışanı, şirketin toplam işgücünün yüzde birinden daha azını temsil etmektedir; korporatist şubenin çalışanlarının yaklaşık yüzde üçü işten çıkarılacaktır.