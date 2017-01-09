Steve Jobs, iPhone’u 10 Yıl Önce Bugün Tanıtmıştı

9 Ocak 2007 tarihinde Steve Jobs sahneye çıkmış ve bir şirketi dünyanın en değerli teknoloji şirketi haline getirecek cihazı tanıtmıştı.

Steve Jobs’ın bu sunumundan tam 10 yıl sonra bugün iPhone akıllı telefon pazarında açık ara farkla lider konumda. Ürünün adı her ne kadar iPhone olsa da Jobs, Apple’ın yeni cihazını 3’ü 1 arada olarak tanımlamıştı. Dokunmatik özelliklere sahip, geniş ekranlı bir iPod. Devrimsel bir akıllı telefon ve internet iletişim cihazları için bir kırılma noktası olarak belirtmiş. Jobs’ın vizyonu bugün hala geçerliliğini koruyor. Film izleyebiliyoruz, televizyon izleyebiliyoruz, radyo dinleyebiliyoruz ve fotoğraf çekebiliyoruz ve bu özelliklerin hiç birisi bir telefondan beklenen şeyler değillerdi.

Bugünün anısına internet sitelerini arşivleyen Wayback Macine, Apple’ın orijinal iPhone modelinin tanıtıldığı internet sayfasını geri getirdi. Şirketin şimdiki CEO’su Tim Cook site üzerinden yaptığı açıklamada iPhone’un kullanıcılarının hayatlarında önemli bir yer teşkil ettiğini ve iletişimi, eğlenceyi, işi ve yaşamı yeniden yönlendiren bir cihaz olduğunu belirtti.

İlk iPhone’un tanıtıldığı gün Apple’ın sitesinin nasıl olduğunu buradan görebilirsiniz.