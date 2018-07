5 Temmuz’a kadar devam edecek olan Steam Yaz İndirimleri’nde eğer daha oynamadıysanız doya doya oynayabileceğiniz 10 TL altı fiyatlarıyla oldukça uygun olan oyunları listeliyoruz.

Eğer sizin de 10 TL’den ucuz ve listede olmayan oyunlarınız var ise yorumlar bölümünden bize ve diğer takip eden dostlarımıza önerebilirsiniz.

Steam Yaz İndirimleri’nde satılan 10 TL altı en iyi oyunlar!

Euro Truck Simulator 2 – 9,75 TL – %75

Tomb Raider – 5,24 TL – %85

Just Cause 3 – 6,75 TL – %85

PAYDAY 2 – 6,25 TL – %85

Mount & Blade Warband – 7,49 TL – %75 (Tüm Seri – 17,49 TL – %75)

Life is Strange – 7,75 TL – %75

Portal 2 – 3,20 TL – %90

Fallout: New Vegas – 5,94 TL – %67

SOMA – 9,8 TL – %80

Black Desert Online – 9,5 TL – %50

To the Moon – 6,12 TL – %66

İyi seyirler…