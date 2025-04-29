WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek büyük bir yenilik kapıda. Artık tarayıcı üzerinden arama yapmak hayal olmaktan çıkıyor. WhatsApp, uzun süredir beklenen o özelliği web sürümüne taşımaya hazırlanıyor. Özellikle masaüstü kullanıcılarının yüzünü güldürecek bu gelişme, dijital iletişimde yeni bir dönemi başlatabilir.

İçindekiler WhatsApp Web Sürümünde Sesli ve Görüntülü Arama Özelliği Geliyor

WhatsApp Web Sürümünde Sesli ve Görüntülü Arama Özelliği Geliyor

Son sızdırılan bilgiler, WhatsApp’ın web tabanlı sürümüne sesli arama ve görüntülü arama özelliklerini entegre etmeye çok yakın olduğunu gösteriyor. Daha önce sadece mobil uygulamalarda ve masaüstü istemcilerde sunulan bu imkan, artık doğrudan tarayıcı üzerinden de kullanılabilecek. Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp, bu hamlesiyle rekabette elini güçlendiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp, sınırlı sayıda beta kullanıcısıyla yeni bir arama menüsünü test etmeye başlamıştı. Bu testte birebir ve grup sohbetlerinde arama yapma deneyimi tamamen yeniden tasarlanmıştı. Bu yenilik, WhatsApp‘ın kullanıcı alışkanlıklarını nasıl dönüştürmeye çalıştığının da net bir göstergesi.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde, tarayıcı arayüzünde yeni kamera ve telefon ikonları dikkat çekiyor. Bu görseller, WhatsApp’ın artık masaüstü kullanıcılarına da tam iletişim özgürlüğü sunma hedefinde olduğunu gözler önüne seriyor. WhatsApp için bu değişiklik, büyük ölçüde iş ve eğitim dünyasında da pratik kullanım senaryolarını genişletecek.

Henüz genel kullanıma ne zaman sunulacağı belli olmasa da, şu an test sürecinde olan özellikler, yakın gelecekte tüm WhatsApp kullanıcılarına açılabilir. Türkiye’de özellikle ofis çalışanları ve uzaktan eğitimde olanlar için bu yenilik ciddi bir konfor sağlayacak.

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Mobil cihaz bağımlılığını azaltacak bu yenilikle birlikte, WhatsApp dijital iletişimde daha da vazgeçilmez hale gelmeyi amaçlıyor. Özellikle tarayıcıdan görüntülü arama ve sesli görüşme seçenekleri, WhatsApp’ın Web sürümünü çok daha işlevsel kılacak.

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