Steam, tarihinin en yoğun hafta sonunu yaşadı

Bu hafta sonu Steam tarihindeki en yoğun hafta sonu yaşandı. 20.313.451 kullanıcı Steam hesaplarına giriş yaptı. Bu Steam’in tarihinde 20 milyon kullanıcının bir gün içinde giriş yaptığı ilk kayıt olarak tarihe geçti. Öte yandan 6.4 milyon kullanıcı ise aktif olarak oyun oynadı.

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Steam neden bu kadar yoğun bir hafta sonu geçirdi

Geçtiğimiz hafta sonunda uygulama üzerinde herhangi bir yenilik, kampanya vs. bulunmamasına rağmen aktif kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşandı. 20 milyon aktif girişin üzerine ilk kez çıkılan Steam’de; aynı anda oyunda bulunan 6.4 milyon kullanıcı vardı. Uygulama üzerinde oyun oynayan 6.4 milyon kullanıcının büyük bir bölümü ise klasikleşmiş oyunları oynamayı tercih etti. 1.024.845 kullanıcı tercihini Counter Strike: Global Offensive oynamaktan yana kullanırken; 701.632 kullanıcı Dota 2; 515.050 kullanıcı da PUBG oynamayı tercih etti. Steam’in bu suni yükselişi ise artan karantina kararlarından ve toplumsal endişelerden kaynaklı olarak gerçekleştiğinden dolayı bizleri pek de şaşırtmadı.

Bildiğimiz üzere dünya genelinde yayılan Covid-19 salgını dolayısıyla insanlar evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladı. Bu durum birçok sektörde düşüş yaratsa da Steam’in işine yaramış olmalı. Bu sayede şirket tarihinde en yüksek aktif oyuncu sayısına ulaşıldı. Yine de bir an önce salgının durulmasını ve hayatın normale dönmesini temenni ediyoruz.

Kaynak: Steam İstatistik Sayfası