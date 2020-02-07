Steam oyuncuları 2019 yılında 21 milyar saat oyun oynadı! Valve‘ın açıkladığı yıl değerlendirmesinde, 2019 yılında Steam kullanıcılarının 21 milyar saat oyun oynadığı açıklandı.

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2020 yılının başlamasıyla Valve, 2019 yılına dair bir rapor yayınladı. Bu raporda 2019 yılında Steam‘e gelen yenilikler ve güncellemelerle ilgili bilgiler sunuldu. Aynı zamanda oyuncuların Steam üzerinden oynadığı oyun saatinin 21 milyar saate ulaştığına dair bilgi de verildi. 2019 yılında, 2018 yılına göre daha çok oyunun başarıya ulaştığının bilgisinin de yer aldığı raporda, aylık aktif oyuncu sayısı ise 95 milyon olarak belirtildi. Şirket ayrıca 2019 yılı sonundaki satış döneminin de Steam tarihinin en başarılı satış dönemi olduğunu açıkladı. Ayrıca Steam Workshop‘a da 4.3 milyon içerik yüklendiği bilgisi raporda yer aldı.

2019 yılında 21 milyar gibi inanılmaz bir oyun saati yakalayan Steam‘in 2020‘de ne yenilikler sunacağı da merak konusu.